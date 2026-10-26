https://mehrnews.com/x3drFY ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ کد مطلب 6990877 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ محفل زاهدان: قرآن زنده باد؛ اسلام زنده باد زاهدان - سرود زیبا با گویش جذاب بلوچی در حاشیه حضور محفلی ها در تجمع مردمی زاهدانیها اجرا شد. دریافت 6 MB کد مطلب 6990877 کپی شد مطالب مرتبط ظرفیت طب سنتی سیستان و بلوچستان بالاتر از حد انتظار است گزارش «طبیب» از پیشرفتهای حوزه پزشکی و درمان سیستان و بلوچستان دیدار ستارگان فوتبال دهه ۶۰ ایران با منتخب سیستان و بلوچستان در زاهدان ️تأکید بر تقویت فرهنگ کار جمعی در سیستان و بلوچستان روایت ایمان قیاسی از پوشش و لباس مردم سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان برنامه محفل محفل انس با قرآن کریم
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