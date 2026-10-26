  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷

محفل زاهدان: قرآن زنده باد؛ اسلام زنده باد

محفل زاهدان: قرآن زنده باد؛ اسلام زنده باد

زاهدان - سرود زیبا با گویش جذاب بلوچی در حاشیه حضور محفلی ها در تجمع مردمی زاهدانی‌ها اجرا شد.

دریافت 6 MB
کد مطلب 6990877

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها