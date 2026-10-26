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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

آغاز برنامه قرآنی «محفل» در شهر زاهدان

آغاز برنامه قرآنی «محفل» در شهر زاهدان

زاهدان - برنامه قرآنی محفل با حضور پر شور مردم زاهدان آغاز شد.

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کد مطلب 6990846

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