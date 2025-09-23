خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: رهبران و سران کشورهای عضو سازمان ملل از امروز سهشنبه ۲۳ سپتامبر تا شنبه ۲۷ سپتامبر (اول تا هفتم مهر) قرار است طی یک هفته، درباره چالشهای اصلی جهانی از جمله تحکیم صلح، توسعه پایدار، حفاظت از حقوق بشر، برابری جنسیتی، مدیریت هوش مصنوعی، مبارزه با بیماریهای عفونی و اختلالات روانی، و همچنین تأثیرات تغییرات اقلیمی» بحث و تبادل نظر کنند.
این رویداد یک هفتهای به مناسبت هشتادمین سالروز تأسیس سازمان ملل متحد برگزار میشود و موضوع اصلی آن «در کنار هم، بهتریم: ۸۰ سال و فراتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر» است.
نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، ناظرانی از واتیکان و دولت فلسطین، و همچنین اتحادیه اروپا در سخنرانیهای این یک هفته شرکت خواهند کرد.
سخنرانیها توسط سران کشورها، دولتها و هیئتهای بینالمللی ایراد خواهد شد و همچنین جلسات سطح بالا، همراه با صدها دیدار دوجانبه و رویدادهای موضوعی در حاشیه مجمع، از ۲۳ تا ۲۹ سپتامبر (اول تا هفتم مهر) - با یک روز تعطیلی برنامهریزیشده در روز یکشنبه- برگزار میشود.
افتتاحیه
افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد و «آنالنا بربوک» رئیس هشتادمین مجمع عمومی این نهاد بینالمللی، آغاز میشود.
لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیسجمهور برزیل، به عنوان اولین نفر در جمع رهبران جهان سخنرانی خواهد کرد که دلیل آن ادای احترام به یک سنت دیرینه است. ریشه این سنت به زمانی برمیگردد که اسوالدو آرانیا، نماینده برزیل وزیر خارجه وقت این کشور آمریکای لاتین، در سال ۱۹۴۷ ریاست نخستین و دومین جلسه ویژه مجمع عمومی را بر عهده داشت.
پس از رئیس جمهور برزیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سخنرانی خواهد کرد.
حدود ۳۰ سخنران در روز اول سخنرانی خواهند کرد که از جمله آنها میتوان به سران کشورهای آرژانتین، ویتنام،، اردن، قطر، لهستان، صربستان، فرانسه، ترکیه و سایر کشورها اشاره کرد. در روز دوم، حدود ۴۰ سخنران از جمله رؤسای جمهور اوکراین، فنلاند و اسلواکی حضور خواهند داشت؛ این سخنرانیها تا شنبه آینده ادامه خواهد داشت.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان امروز سهشنبه به منظور حضور در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد آمریکا ترک کرد.
پزشکیان به همراه هیئت همراه برای حضور و سخنرانی در هشتادمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته و قرار است تا در این سفر دیدارها و ملاقاتهایی با سران کشورهای اروپایی، منطقه و اعضای بریکس و شانگهای صورت گیرد.
