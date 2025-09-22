کاخ سفید برنامه «ترامپ» در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس جمهور ترامپ (فردا سه شنبه) سخنرانی مهمی در سازمان ملل متحد ایراد خواهد کرد.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: رئیس جمهور فردا نشستی چندجانبه با قطر، عربستان، مصر، امارات، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان برگزار خواهد کرد. ترامپ پنجشنبه نیز با همتای ترکیه‌ای خود (اردوغان) در کاخ سفید دیدار می‌کند.

کاخ سفید در بیانیه خود اضافه می‌کند: رئیس جمهور در سازمان ملل با دبیرکل سازمان ملل و سران کشورهای اوکراین، و آرژانتین و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد.

وی با طرح ادعایی عوام فریبانه و مضحک مدعی شد: رئیس جمهور ترامپ اقدامات سختگیرانه‌ای را برای مقابله با خشونت سیاسی اتخاذ می‌کند!