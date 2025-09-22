  1. بین الملل
کاخ سفید برنامه «ترامپ» در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را اعلام کرد

کاخ سفید برنامه «ترامپ» در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را اعلام کرد

کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد: ترامپ نشست چندجانبه ای با مقامات قطر، عربستان، مصر، امارات، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس جمهور ترامپ (فردا سه شنبه) سخنرانی مهمی در سازمان ملل متحد ایراد خواهد کرد.

در بیانیه کاخ سفید آمده است: رئیس جمهور فردا نشستی چندجانبه با قطر، عربستان، مصر، امارات، اردن، ترکیه، اندونزی و پاکستان برگزار خواهد کرد. ترامپ پنجشنبه نیز با همتای ترکیه‌ای خود (اردوغان) در کاخ سفید دیدار می‌کند.

کاخ سفید در بیانیه خود اضافه می‌کند: رئیس جمهور در سازمان ملل با دبیرکل سازمان ملل و سران کشورهای اوکراین، و آرژانتین و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار خواهد کرد.

وی با طرح ادعایی عوام فریبانه و مضحک مدعی شد: رئیس جمهور ترامپ اقدامات سختگیرانه‌ای را برای مقابله با خشونت سیاسی اتخاذ می‌کند!

