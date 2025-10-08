به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به کشتی های وابسته به ناوگان آزادی که در مسیر نوار غزه بودند حمله کرده و آنها را ربودند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به این کشتی ها در ۱۲۰ مایل دریایی نوار غزه حمله کرد. همزمان با این حمله در کشتی های مذکور حالت فوق العاده اعلام شد.

همچنین گزارش شده که ارتباط با کشتی های ناوگان آزادی بعد از این حملات قطع شده است. نظامیان صهیونیست همچنین کشتی های الضمیر و «ألف مادلین» را مورد حمله قرار دادند.

دوربین های نصب شده بر روی کشتی های ناوگان آزادی نیز تصاویر حملات نظامیان صهیونیست را ثبت و ضبط کرده است. لازم به ذکر است که ناوگان آزادی بعد از حملات صورت گرفته علیه ناوگان صمود با ۱۱ کشتی حرکت خود را به سمت نوار غزه آغاز کرده بود.

چندی قبل نیز نظامیان صهیونیست کشتی های ناوگان صمود را در این منطقه مورد حمله قرار داده بودند.