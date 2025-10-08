  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۷:۰۷

در حال به‌روزرسانی

دزدی دریایی جدیدرژیم صهیونیستی؛حمله به کشتی‌های ناوگان آزادی+عکس وفیلم

دزدی دریایی جدیدرژیم صهیونیستی؛حمله به کشتی‌های ناوگان آزادی+عکس وفیلم

نیروی دریایی رژیم صهیونیستی با حمله به کشتی های ناوگان آزادی در مسیر نوار غزه یک دزدی دریایی دیگر را به نام خود ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به کشتی های وابسته به ناوگان آزادی که در مسیر نوار غزه بودند حمله کرده و آنها را ربودند.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد که نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به این کشتی ها در ۱۲۰ مایل دریایی نوار غزه حمله کرد. همزمان با این حمله در کشتی های مذکور حالت فوق العاده اعلام شد.

همچنین گزارش شده که ارتباط با کشتی های ناوگان آزادی بعد از این حملات قطع شده است. نظامیان صهیونیست همچنین کشتی های الضمیر و «ألف مادلین» را مورد حمله قرار دادند.

دوربین های نصب شده بر روی کشتی های ناوگان آزادی نیز تصاویر حملات نظامیان صهیونیست را ثبت و ضبط کرده است. لازم به ذکر است که ناوگان آزادی بعد از حملات صورت گرفته علیه ناوگان صمود با ۱۱ کشتی حرکت خود را به سمت نوار غزه آغاز کرده بود.

چندی قبل نیز نظامیان صهیونیست کشتی های ناوگان صمود را در این منطقه مورد حمله قرار داده بودند.

A person wearing a white helmet, clear protective glasses, a face mask, and a light-colored jacket with straps stands on a boat deck at night. They are positioned near a metal railing and a black bag, with a solar panel visible nearby. The scene is dimly lit, suggesting nighttime conditions during a humanitarian operation.

دزدی دریایی جدیدرژیم صهیونیستی؛حمله به کشتی‌های ناوگان آزادی+عکس وفیلم

کد خبر 6615268

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها