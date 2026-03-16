به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین روز جنگ را میتوان نقطه عطفی در تغییر ماهیت درگیری از یک تقابل نظامی کلاسیک به یک جنگ فرسایشی منطقهای با مختصات اقتصادی دانست. ایران با اتکا به دکترین دفاع پیشرونده و استفاده از موشکهای نقطهزن و پهپادهای انتحاری ارزانقیمت، توانسته است معادله هزینه-فایده را برای ائتلاف مقابل به شدت تغییر دهد. تحلیلگران نظامی معتقدند که با توجه به گستردگی جبههها و ناتوانی پدافند هوایی یکپارچه غرب در مهار حملات ترکیبی ایران، هفته آینده شاهد تلاش واشنگتن و تلآویو برای میانجیگری قدرتهای منطقهای به منظور آتشبس موقت خواهد بود؛ آتشبسی که ممکن است با خواست ایران برای تضمین امنیت پایدار و رفع تحریمهای تسلیحاتی همراه شود.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا طی سخنانی با اشاره به تداوم حضور ناو هواپیمابر جرالد فورد در دریای سرخ، این اقدام را تهدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و هشدار داد: «مراکز لجستیکی و خدمات دهی به ناوگروه یاد شده در دریای سرخ به عنوان هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه به سطح تازهای رسیده و ایران عملاً دایره اهداف نظامی خود را به پایگاههای پشتیبانی نیروهای فرامنطقهای در آبهای بینالمللی گسترش داده است.
سردار تنگسیری: حمله به خارک معادله انرژی جهان را تغییر میدهد
در واکنش به تهدیدات اخیر علیه تأسیسات نفتی ایران، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با یادآوری تجربه پیشین کنترل تنگه هرمز، هشداری راهبردی به کشورهای متخاصم داد. سردار علیرضا تنگسیری تأکید کرد: «ایران را یک بار با تنگه هرمز آزمودید. اگر کنترل هوشمند تنگه، شاخص جدیدی از قیمت نفت برایتان ترسیم کرد، حمله به خارک معادله سهمگین و جدید دیگری از نرخ و توزیع انرژی را در جهان برایتان خواهد ساخت.» این پیام صریح نظامی به معنای تغییر سطح بازدارندگی ایران از بستن یک آبراه به هدف قرار دادن قلب صادرات نفت خود در صورت هرگونه تعرض به تأسیسات حیاتی این کشور است.
سخنگوی سپاه: تنگه هرمز در کنترل کامل ایران است/ اهداف دشمن محقق نشد
سردار علیمحمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تشریح ارزیابی خود از هفده روز نبرد، با تأکید بر کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز، هرگونه تجاوز احتمالی را با پاسخ قاطعانه مواجه دانست. وی با اشاره به اهداف از پیش تعیینشده دشمن برای ایجاد فروپاشی سیاسی در کشور از طریق حذف فیزیکی رهبری و برهمزدن امنیت داخلی، خاطرنشان کرد که تمامی این محاسبات آژانسهای اطلاعاتی آمریکا با شکست مواجه شده است. سردار نائینی حضور بینظیر مردم در راهپیمایی روز قدس را نشانهای آشکار از انسجام ملی و خنثیسازی جنگ روانی دشمن دانست و نقش رزمندگان در ایستهای بازرسی و گشتهای اطلاعاتی را همتراز با رزمندگان خط مقدم موشکی ارزیابی کرد.
