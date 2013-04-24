به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علیرضا تنگسیری در مراسم یادواره افتخارآفرینان رویارویی مستقیم دریادلان نیروی دریایی سپاه با ناوگان آمریکا در خلیج فارس؛ شهیدان رئیسی و دارا در جزیره بوموسی برگزار شد. با اشاره به نقش و جایگاه نیروی دریایی در طول هشت سال دفاع مقدس و سال های پس از جنگ تحمیلی، گفت:نیروی دریایی سپاه نماد اقتدار نظام اسلامی و مؤلفه ای تعیین کننده در معادلات امنیتی منطقه است.

وی افزود: ما در صحنه واقعی و عملیاتی، بزرگترین مدعی ابرقدرتی در جهان را به استیصال کشاندیم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه بیان کرد: در شرایطی که آمریکا در دوره جنگ تحمیلی برای برهم زدن معادله قدرت به نفع رژیم صدام مستقیما وارد جنگ با ایران شد، رزمندگان ما در دریا، آمریکا را از ورود نسنجیده به این جنگ، پشیمان کردند.

وی افزود: ناکامی آمریکا در این رویارویی مستقیم و حماسه سازی قهرمانانی همچون شهید مهدوی، شهید دارا و شهید رییسی در حالی رقم خورد که سطح توانمندی دریایی ما پیشرفت چندانی نکرده بود.

تنگسیری در ادامه گفت: ما امروز در حالی یاد و خاطره شهدای خلیج فارس را گرامی می داریم که در پرتو ایمان، مجاهدت، حماسه سازی و خداباوری آنان و استمرار راهشان طی سال های پس از جنگ تحمیلی تا کنون، به سطحی از اقتدار و توانمندی دست پیدا کرده ایم که خیال ماجراجویی در منطقه خلیج فارس از دشمن سلب شده است.

وی افزود: امروز به تعبیر یکی از فرماندهان ناوگان پنجم آمریکا، قایق های تندرو سپاه به کابوسی برای دشمن تبدیل شده است.

سردار تنگسیری اظهار داشت: جریان مستمری که شهدایی مانند اسدالله رییسی و اسحاق دارا خلق کردند، بدخواهی و خیالپردازی متجاوزان و مستکبران عالم را نسبت به ساحت جمهوری اسلامی نقش بر آب نموده و با ناکامی مواجه کرده است.

وی افزود: در پرتو حضور قدرتمندانه در دریا و پیشرفت هایی که بخشی از آن را دشمن رصد کرده است، امروز کابوس قایقهای تندرو در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، خواب دشمنان و بدخواهان جهانی و منطقه ای را آشفته و پریشان کرده است.

در این یادواره که به یاد شهید اسدالله رئیسی و اسحاق دارا از حماسه سازان نیروی دریایی سپاه در نبرد مستقیم با آمریکا در خلیج فارس، برگزار شد، مسئول عملیات قرارگاه تاکتیکی حضرت ابالفضل العباس(ع) ندسا، گزارشی از آمادگی رزمندگان نیروی دریایی سپاه برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز ارائه کرد و در ادامه نماهنگی درباره شهدای خلیج فارس پخش شد که مورد توجه و استقبال شرکت کنندگان در این مراسم قرار گرفت.