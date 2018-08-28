واکنش پمپئو به اظهارات فرمانده نیروی دریایی سپاه درخصوص تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر مدعی شد که تنگه هرمز بخشی از یک آبراه بین المللی محسوب می‌شود و در کنترل ایران نیست.

مایک پمپئو نوشته است جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز را کنترل نمی‌کند. تنگه هرمز یک آبراه بین المللی است. ایالات متحده به همکاری با شرکای خود در راستای تضمین آزادی کشتیرانی و تردد آزاد تجاری در آب های بین المللی ادامه خواهد داد.

به نظر می رسد این پیام پمپئو در واکنش به اظهارات دریادار «علیرضا تنگسیری» فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه باشد که ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی دریایی سپاه در مشهد در جمع خبرنگاران گفته بود: حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس و دریای عمان به دقت رصد می شود و ما پیش از گذشته بر آب های جنوب کشور اشراف اطلاعاتی داریم. نیروی دریایی ارتش و سپاه در خلیج فارس در آمادگی کامل بسر می برند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تصریح کرد: در تنگه هرمز حضور ناوهای نظامی طبق قوانین بین المللی به صورت شبانه روزی رصد و تمامی شناورهای نظامی و غیرنظامی کنترل می‌شود و اشراف کاملی بر خلیج فارس وجود دارد.

به گزارش مهر، از زمان خروج آمریکا از برجام و ادعای واشنگتن برای به صفر رساندن درآمدهای نفتی ایران، مقامات آمریکایی و ایرانی در خصوص تنگه هرمز با یکدیگر جدال داشته اند.