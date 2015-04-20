رشد و بالندگی ایران اسلامی مرهون ایثار شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در مراسم گرامیداشت حماسه آفرینی های سرداران شهید اسدالله رییسی و اسحاق دارا که با حضورجمعی از خانواده های شهدا، فرماندهان، مسئولین و رزمندگان نیروی دریایی سپاه در محل ستاد این نیرو در بندر عباس برگزار شد، رشد و بالندگی اسلام، انقلاب و ایران اسلامی را مرهون فداکاری و از خود گذشتگی شهدا دانست و تصریح کرد: دفاع از انقلاب اسلامی و تلاش در مسیر پیشبرد آن در صحنه ها و میدان های متعدد گوناگونی رقم می خورد که دفاع مقدس جلوه ای از آن بود.



سردار تنگسیری خاطر نشان کرد: ارتشیان و سپاهیان دلیر جبهه انقلاب اسلامی در طول حوادث و رخدادهای منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، اقدامات گوناگونی را در مواجهه با مخاطراتی که بیگانگان و متجاوزان ایجاد کردند، سازماندهی و به اجرا در آورده‌اند.



وی افزود: یکی از اقداماتی که به لحاظ کیفیت و ابعاد شکل گیری در هیبت یک حماسه تجلی پیدا کرد، تقابل مستقیم و رویارویی ناوگان دریایی بیگانگان در خلیج فارس با قایق های تندرو سپاه بود.



جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه با برشمردن ابعاد گوناگون حماسه ۲۹ فروردین ۱۳۶۷ حافظان خلیج فارس، اظهار داشت: این رخداد در شرایطی حادث شد که هیمنه ای خیالی از قدرت آمریکا در اذهان ملت های منطقه شکل گرفته بود و با حماسه دریادلانی همچون شهید مهدوی، دارا و رییسی، هیمنه پوشالی دشمن در هم شکسته شد.



وی افزود: آمریکایی ها در خلیج فارس به نحو کاملا مشهودی سعی کردند به صورتی عینی تر در نقش حامی و پشتیبان رژیم صدام ظاهر شوند تا معادله جنگ را به نفع صدام تغییر دهند که حماسه سازانی همچون ناوگروه شهید مهدوی غیور مردانی همچون شهید دارا و شهید رییسی، محاسبات دشمن را به هم ریختند و ابهت خیالی آمریکا را در نزد ملت های منطقه و جهان، متلاشی کردند.



سردار تنگسیری گفت: در پی اشغال و به آتش کشیدن سکوهای نفتی سلمان، نصر و مبارک توسط یگان های دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس، شاهد شکل گیری حماسه ناوچه جوشن ارتش و به دنبال آن حضور حماسی یگانی از نیروی دریایی سپاه در تقابل با نیروهای آمریکایی در ۲۹ فروردین سال ۱۳۶۷ بودیم.



وی افزود: در جریان این حماسه، شهیدان "اسحاق دارا" و "اسدالله رییسی" دلاورانه در برابر تعرض نیروهایی از ناوگان دریایی آمریکا ایستادگی کردند و پس از ساقط کردن یک فروند از بالگردهای پیشرفته آنان، در شرایط نابرابر مورد هدف رزم ناو و بالگردهای آمریکایی قرار گرفته و به آرزوی دیرین خود یعنی شهادت دست پیدا کردند که ما در چنین روزی یاد و خاطره باشکوه این دلاورمردان را پاس می داریم و با راه و آرمان آنها، عهد و پیمانی دوباره می بندیم.



در پایان این مراسم با حضور حجت الاسلام و المسلمین صداقت مسئول نمایندگی ولی فقیه در ندسا و دریادار تنگسیری جانشین فرماندهی ندسا از خانواده شهیدان دارا و رییسی، با اهدای هدایایی تقدیر شد.