به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: شگفتانههای ایران علاوهبر تسلیحات پرقدرت، شامل چگونگی واردآوردن ضربه کوبنده به دشمن است.
وی با بیان اینکه نیروی دریایی سپاه، سحرگاه امروز، در یک عملیات دقیق و کوبنده، انبار مرکزی مهماتِ پایگاه هوایی "الظفره" تروریستهای آمریکایی را مورد اصابت قرار داد، اظهار داشت: در این پایگاه، انفجارهای بسیار شدیدی رخ داد که منجر به دستور تخلیه آن پایگاه شده و تروریستهای آمریکایی مجبور شدند جنگندههای خود را از این پایگاه خارج و به سایر پایگاههایشان در فواصل بیشتری انتقال دهند.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا خاطرنشان کرد: در ادامه سِیر برتری آتش نیروهای مسلح کشورمان، طی روزهای گذشته مطابق تصاویر ماهوارهای منتشرشده، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از ۸۰ درصد از رادارهای راهبردی، نقاط کلیدی، مهم و حیاتی پایگاههای تروریستهای آمریکایی را منهدم کردهاند.
