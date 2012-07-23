گنبدهای آهنی آمریکا در خلیج فارس برای حفاظت از رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار علیرضا تنگسیری یکشنبه شب در مراسم گرامیداشت سالگرد سفر مقام معظم رهبری در اولین روز مرداد سال 90 به بندرعباس و بازدید و دیدار با خانواده نظامیان ارتش و سپاه در هرمزگان، یکی از اهداف سفر مقام معظم رهبری به استان هرمزگان نشان دادن حساسیت خلیج فارس و تنگه هرمز به ساحل نشینان و نیروهای نظامی مستقر در جنوب کشور بود.

وی با بیان اینکه سفر مقام رهبری به بندرعباس روشن کردن چراغ حساسیت منطقه برای رزمندگان و حافظان خلیج فارس بود، اظهارداشت: حیاط ما در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان است در حال حاضر بسیجیان بر روی بیش از 60 فروند شناور در خلیج فارس، دریای عمان و فراتر از آن حضور دارند و از منافع ایران محافظت می کنند. ارتش هم در خلیج عدن و اقیانوس هند حضور فعالی دارد و توانایی حضور در آبهای دورتر را در راستای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران را دارد.

دریادار تنگسیری با اظهار اینکه بیش از 90 فروند شناور نظامی کشورهای دیگر در منطقه حضور دارند، تصریح کرد: حضور بیگانه در منطقه معنا و مفهم ندارد، نیروهای بیگانه برای منطقه و کشورهای همسایه یک تهدید هستند، در صورتیکه برای ناوهای هواپیمابر اتمی آمریکا در خلیج فارس و دریایی عمان اتفاقی بیفتد تا سالها مشکلات مخرب زیست محیطی منطقه را تهدید می کند.

جوانان ایرانی تعیین کننده نتیجه هر اتفاقی در منطقه هستند

جانشین فرمانده ندسا افزود: طراحی پروژه ایران هراسی و ایجاد ناامنی در مناطق مختلف دنیا حتی جنگهای داخلی در کشورهای ضعیف توسط آمریکا و متحدانش با هدف فروش سلاحهای مخرب انجام می گیرد، زیرا بخش زیادی از اقتصاد آمریکا با فروش سلاح به کشورها تامین می شود.

وی با تاکید بر اینکه تجهیزات نظامی نمی تواند نتیجه جنگ را مشخص کند، گفت: ایمان، اعتقادات اسلامی و میهنی جوانان این مرز و بوم در صورت نیاز تعیین کننده هر اتفاقی در منطقه خواهد بود.

ایجاد گنبدهای آهنی آمریکا برای حفاظت از رژیم صهیونیستی

دریادار تنگسیری در ادامه با اشاره به دلایل حضور ناوهای آمریکایی در خلیج فارس و دریای عمان افزود: هدف حضور بیگانگان در منطقه ایجاد گنبدهای آهنی برای جلوگیری از پرتاپ موشکهای ایران به سمت رژیم صهیونیستی است.

وی اظهارداشت: سفر فرمانده کل قوا به استان هرمزگان نشان دادن حساسیت منطقه جنوب به حافظان خلیج فارس و ساحل نشینان بود از این رو نباید حتی لحظه ای به بیگانگان فرصت دهیم تا به مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران دست درازی کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید حضور بیگانگان را در منطقه به یاس و ناامیدی تبدیل کنیم، اضافه کرد: سالهاست که می گوییم حضور آنها مخل امنیت است، هستی و حیاط ما در جنوب است، باید توجه به دریا و آمادگی عملیاتهای دریایی را داشته باشیم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در مورد عنوان شدن بستن تنگه هرمز توسط ایران در مجامع بین المللی بیان داشت: آنها مطرح می کنند ایران قصد بستن تنگه هرمز را دارد آیا منطقی است زمانیکه ما از تنگه استفاده می کنیم اقدام به بستن آن کنیم نمی دانم با چه استدالی این گفته ها مطرح می شود.

وی با تاکید بر اینکه تنگه هرمز را هوشمندانه کنترل می کنیم، افزود: تا زمانیکه ایران از تنگه استفاده می کند هیچگاه اقدام به بستن تنگه نخواهیم کرد، بیان داشت: اگر روزی بدانیم نمی توانیم از تنگه استفاده کنیم مدخل ورودی و خروجی تنگه هرمز را خواهیم بست در غیراینصورت منطقی برای بستن نیست. کنترل هوشمندانه تنگه هرمز را به خوبی در حال انجام هستیم.

دریادار تنگسیری افزود: از زمانیکه کنترل خلیج فارس و تنگه هرمز به عهده سپاه گذاشته شده بیگانگان جرات عبور ندارند، زمان ورود به خلیج فارس سعی می کنند از جنوبی ترین مسیر خلیج فارس و حضور در آبهای کشورهای عربی وارد خلیج فارس شوند.

وی با بیان اقتدار سپاه در حراست و صیانت از تنگه هرمز و خلیج فارس عنوان کرد: اقتدار ما به سلاح نیست بلکه با پشتوانه ایمان و اعتقاد این جوانان است که می گوییم تنگه هرمز را می بندیم.