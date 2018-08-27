تنگه هرمز به صورت شبانه روزی رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار علیرضا تنگسیری ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی دریایی سپاه در مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور دشمن در منطقه امنیت کشورها را بر هم می زند و آنها تلاش می کنند با این حضور سلاح های خود را به فروش رسانند.

وی افزود: حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس و دریای عمان به دقت رصد می شود و ما پیش از گذشته بر آب های جنوب کشور اشراف اطلاعاتی داریم. نیروی دریایی ارتش و سپاه در خلیج فارس در آمادگی کامل به سر می برند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تصریح کرد: در تنگه هرمز حضور ناوهای نظامی طبق قوانین بین المللی به صورت شبانه روزی رصد و تمامی شناورهای نظامی و غیرنظامی کنترل می‌شود و اشراف کاملی بر خلیج فارس وجود دارد.

دریادار تنگسیری بیان کرد: از منافع جمهوری اسلامی در خلیج فارس و تنگه هرمز دفاع کرده و مشکلی که دشمن بتواند در این منطقه ایجاد کند نداریم. خلیج فارس خانه ماست و می‌توانیم با کمک کشورهای همسایه امنیت آن را تامین کنیم و نیازی به حضور کشورهای بیگانه از جمله آمریکا وجود ندارد.

وی با اشاره به حضور ناو های اتمی در خلیج فارس گفت: حضور این ادوات در آب های خلیج فارس آلودگی های زیست محیطی زیادی را به دنبال دارد و آنها در آب های سرزمینی خود از این ناوها استفاده نمی کنند اما در منطقه ما حضور دارند.