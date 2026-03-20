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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۱۵

روز بیست‌ویکم جنگ؛ شلیک ممتد موشک‌های بالستیک و بارش پهپادهای سپاه

روز بیست‌ویکم جنگ؛ شلیک ممتد موشک‌های بالستیک و بارش پهپادهای سپاه

روز بیست و یکم جنگ، با تحولات چشمگیری در جبهه‌های نبرد آغاز شد و سپاه پاسداران با اجرای عملیات‌های موشکی دقیق و هدفمند، به تاسیسات حیاتی رژیم صهیونیستی حمله کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در روز بیست و یکم جنگ، با تحولات چشمگیری در جبهه‌های نبرد آغاز شد. نیروهای سپاه پاسداران با اجرای عملیات‌های موشکی دقیق و هدفمند، به تاسیسات حیاتی رژیم صهیونیستی حمله کردند. این حملات، که به عنوان "توفان موشکی" شناخته می‌شود، موجب ایجاد اختلال در سیستم‌های دفاعی و زیرساخت‌های اقتصادی این رژیم گردید. تحلیلگران نظامی بر این باورند که این اقدام نه تنها ضربه‌ای مهلک به قدرت نظامی اسرائیل وارد کرده، بلکه نشان‌دهنده عزم راسخ ایران در دفاع از حقوق خود و همپیمانانش در منطقه است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج شصت‌وپنجم عملیات، با رمز «یا اباعبدالله الحسین (ع)» پالایشگاه‌های حیفا و اشدود ــ بزرگ‌ترین مراکز نفتی رژیم صهیونیستی ــ را همراه با پایگاه الخرج (مرکز اصلی سوخت‌رسانی جنگنده‌های اف-۱۶، اف-۳۵ و آواکس‌های جاسوسی آمریکا) و پایگاه‌های شیخ عیسی و الظفره (مقر فرماندهی و کنترل ارتش تروریستی آمریکا) با موشک‌های نقطه‌زن قیام، ذوالفقار، خیبرشکن و قدر چندکلاهکه هدف قرار داد.

در موج شصت‌وششم که با رمز «یا زهرا (س)» و به نام شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس اجرا شد، سامانه‌های فوق‌سنگین قدر، خرمشهر، خیبرشکن و پهپادهای انهدامی قلب تل‌آویو، قدس غربی و حیفا را به لرزه درآوردند. همزمان مدافعان آسمان ایران چهار هواگرد متخاصم دشمن را بر فراز خاک کشور رهگیری و منهدم کردند.

این در حالی است که ناو هواپیمابر ۱۳ میلیارد دلاری «جرالد آر فورد» به طور ناگهانی و در سکوت رسانه‌ای از میدان جنگ عقب‌نشینی کرد؛ عقب‌نشینی‌ای که سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا آن را «اثبات پوشالی بودن قدرت مادی مستکبران» و «تفسیر آیه إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا» خواند.

کابینه نتانیاهو ــ ترامپ که برای فرار از بحران‌های داخلی و رسوایی‌های اپستین وارد این جنگ از پیش شکست‌خورده شده، اکنون ساکنان سرزمین‌های اشغالی را به زندگی «آژیر به آژیر» و حبس طولانی در پناهگاه‌ها محکوم کرده است.

سپاه پاسداران تأکید کرد: «زیرساخت‌های انرژی منطقه را هم هدف قرار خواهیم داد و مسئولیت آن را رسماً می‌پذیریم.» رژیم صهیونیستی اما در حال طراحی حمله به تأسیسات آرامکو است تا ایران را متهم کند؛ نیت پلیدی که سابقه شرارت‌هایش آن را برملا کرده است.

رهایتان نمی‌کنیم. موج‌ها ادامه دارد...

کد مطلب 6779390
هادی رضایی

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    نظرات

    • اذرگون IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      17 23
      پاسخ
      درمورد ناو جرالد فورد باید بگم که یمنی ها در غرق کردن ناو خوبندنیرو دریایی ایران می تونه با یمن متحد بشه
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      20 24
      پاسخ
      ای اهل یقین پیروزی از آن شماست البته به لطف الهی.
    • GB ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      1 19
      پاسخ
      بنا به گزارش الجزیره تاکنون ده نقطه در نقشه اشغالگران بوسیله موشکهای ایران تخریب شده است در حالیکه 30 نقطه را آمریکا و اشغالگران تخریب کرده اند. این زمانی است که روسیه و چین برای ارسال تسلیحات مدرن به ایران نباید تاخیر کنند. ایران پل ارتباطی تجاری چین با روسیه است که در صورت یک تهدید خارجی ایران میتواند ارتباط تجاری را حفظ و ارسال سلاح روسی به چین را تسهیل کند.
    • GB ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      38 14
      پاسخ
      نگذارید سوخت به هند برسد تا ورشکست شوند و بفهمند کت تن کیه ، نفت های روی اب را هم فقط به دوستان ، قطره چکانی و کمتر از نیازشان بدهید انهم فقط با یوان ،و با نفتکشهای خودشان و چین ، کلا داستان خلیج فارس را برای همیشه عوض کنید ، تابلو بزنید ورود سگ و دشمن و امریکا ممنوع
    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      4 16
      پاسخ
      تا یکی دو ماه هر روز چند نوبت اسراییل صهیونیست رو موشک باران کنید چیزی ازشون نمیمانه
      • IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
        3 6
        یکی دو ماه دیره زودتراز اینا کارشون تمام میشه
      • همایون IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
        4 5
        یکی دو ماه زیاده برای اسراییل زودتر از این روزها میرسه آخر خط
    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      3 13
      پاسخ
      تمام ایران عزیز از خونهای کوچک‌و‌بزرگ ریخته‌شده توسط اسراییل کودک‌کش نباید راحت گذشت
    • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      6 12
      پاسخ
      اگه ایرانی واقعی وطن پرست هستیم که هستیم نباید بزاریم خون شهید های کوچک و بزرگ این جنگ تحمیلی هدر بره باید مقابل امریکا و اسراییل کودک کش مقاومت کنیم با صبر مان آینده خوبی برای کشور عزیزمان ایران رقم بخوره
    • سیدابراهیمی IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      2 0
      پاسخ
      واقعا انسان نمی داند چه تعبیری کند در مورد گفتار و رفتار غربی ها..وزیر خارجه انگلیس از ایران درخواست توقف جنگ و رفع تنش می کند! بی آنکه توجه کند به ریشه این تنش و جنگ! توجه نمی کند یا خود را به جهالت می زند که همین الان آنکه داخل خاک و فضای ایران دست به ترور و بمباران می زند رژیم تروریست،و زورگوی امریکا و نوچه خونخوار و خبیث او رژیم آپارتاید صهیونی است و ایران صرفا در حال دفاع از سرزمین و استقلال خویش است..آیا وزیر خارجه انگلیس شرافت محکوم کردن متجاوز و درخواست توقف جنگ از طرف متجاوز را دارد؟!
    • IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 1
      پاسخ
      خدا بهمون رحم کنه کاش حداقل هسته ای اونارو بزنیم تا کل منطقه آلوده بشه اونا کل اروپا پشتشونه اهریمنن حتی عربا پشتشو گرفتن کاش هسته ای بزنن همه منطقه آلوده بشه موشکارو حیف چنتا یهودی بی ارزش نکنن باید تمام مراکز هسته ای بزنن تا کل منطقه آلوده بشه تنها راه پایان جنگ همینه
    • ایرانی JP ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      0 2
      پاسخ
      با توجه به تجربه جنگ۱۲روزه و جنگ فعلی که محدودیت شدید تجهیزات موشکی،راداری و پدافندی دشمنان آمریکایی و صهیونی مطرح بوده و هست،قوای مسلح ما ضمن عملیات روی اهداف ازپیش تعیین شده و منظم،باید یک تمرکز جدی و خط آتش روی مبادی ورودی تجهیزات و ادوات جنگی جدید به خاک رژیم صهیونی و پایگاههای آمریکایی در منطقه داشته باشند تا سریعتر بتونیم انشاالله هر دو را از پای دربیاوریم.این قطع تدارکات و نفس کشیدن دشمن در هر جنگی،از اهم مهمات و ضروریات پیروی(با صرف هزینه و وقت کمتر)در هر جنگی است
    • IR ۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۱
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت دمتون گرم خداوندپشت و پناهتان رزمندگان محافظان امنیت نیروهای مسلح خداوند یاری رسان شما باشد ان ء شاالله