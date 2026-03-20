به گزارش خبرنگار مهر، در روز بیست و یکم جنگ، با تحولات چشمگیری در جبهههای نبرد آغاز شد. نیروهای سپاه پاسداران با اجرای عملیاتهای موشکی دقیق و هدفمند، به تاسیسات حیاتی رژیم صهیونیستی حمله کردند. این حملات، که به عنوان "توفان موشکی" شناخته میشود، موجب ایجاد اختلال در سیستمهای دفاعی و زیرساختهای اقتصادی این رژیم گردید. تحلیلگران نظامی بر این باورند که این اقدام نه تنها ضربهای مهلک به قدرت نظامی اسرائیل وارد کرده، بلکه نشاندهنده عزم راسخ ایران در دفاع از حقوق خود و همپیمانانش در منطقه است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موج شصتوپنجم عملیات، با رمز «یا اباعبدالله الحسین (ع)» پالایشگاههای حیفا و اشدود ــ بزرگترین مراکز نفتی رژیم صهیونیستی ــ را همراه با پایگاه الخرج (مرکز اصلی سوخترسانی جنگندههای اف-۱۶، اف-۳۵ و آواکسهای جاسوسی آمریکا) و پایگاههای شیخ عیسی و الظفره (مقر فرماندهی و کنترل ارتش تروریستی آمریکا) با موشکهای نقطهزن قیام، ذوالفقار، خیبرشکن و قدر چندکلاهکه هدف قرار داد.
در موج شصتوششم که با رمز «یا زهرا (س)» و به نام شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس اجرا شد، سامانههای فوقسنگین قدر، خرمشهر، خیبرشکن و پهپادهای انهدامی قلب تلآویو، قدس غربی و حیفا را به لرزه درآوردند. همزمان مدافعان آسمان ایران چهار هواگرد متخاصم دشمن را بر فراز خاک کشور رهگیری و منهدم کردند.
این در حالی است که ناو هواپیمابر ۱۳ میلیارد دلاری «جرالد آر فورد» به طور ناگهانی و در سکوت رسانهای از میدان جنگ عقبنشینی کرد؛ عقبنشینیای که سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیا آن را «اثبات پوشالی بودن قدرت مادی مستکبران» و «تفسیر آیه إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا» خواند.
کابینه نتانیاهو ــ ترامپ که برای فرار از بحرانهای داخلی و رسواییهای اپستین وارد این جنگ از پیش شکستخورده شده، اکنون ساکنان سرزمینهای اشغالی را به زندگی «آژیر به آژیر» و حبس طولانی در پناهگاهها محکوم کرده است.
سپاه پاسداران تأکید کرد: «زیرساختهای انرژی منطقه را هم هدف قرار خواهیم داد و مسئولیت آن را رسماً میپذیریم.» رژیم صهیونیستی اما در حال طراحی حمله به تأسیسات آرامکو است تا ایران را متهم کند؛ نیت پلیدی که سابقه شرارتهایش آن را برملا کرده است.
رهایتان نمیکنیم. موجها ادامه دارد...
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