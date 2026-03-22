محمد رشیدی: حمله به دیمونا پاسخ قاطع ایران به تجاوز دشمن در نطنز بود

محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز هیچ نقطهای در رژیم صهیونیستی وجود ندارد که در امنیت کامل باشد و صدای آژیر خطر از سرتاسر سرزمینهای اشغالی شنیده میشود.
وی افزود: پس از حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به تأسیسات هستهای نطنز در روز گذشته، نیروی هوافضای سپاه طبق هشدار قبلی مبنی بر ناامن شدن سرزمینهای اشغالی، موشکهای خود را به سمت دیمونا و عراد روانه کرد که به تأسیسات نظامی آن اصابت نمود و خسارات سنگین جانی و مالی به دشمن وارد آورد.
نماینده کرمانشاه تأکید کرد: اگر حتی برق نقطهای از ایران به واسطه تهدید یا حمله دشمن قطع شود، هیچ تأسیسات برقی، نفتی، پالایشگاهی و زیرساختی در منطقه و رژیم صهیونیستی در امنیت نخواهد بود.
رشیدی تصریح کرد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هرگونه اقدام خصمانه، صریح و قاطع خواهد بود و اگر دشمن زیرساختهای ما را هدف قرار دهد، در مقابل، زیرساختهای آنان نیز هدف حملات سنگین قرار خواهد گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توان بازدارندگی دفاعی ایران امروز در سطحی قرار دارد که میتواند هر تهدیدی را در هر نقطه از منطقه و آن سوی مرزها پاسخ دهد و این قدرت، ثمره سالها تلاش، ایمان و اقتدار نیروهای مسلح و ملت ایران است.
