به گزارش خبرنگار مهر، یاد خدا و انس با قرآن دل را آرام‌تر کرده و از نگرانی‌ها کم و جهت زندگی را روشن‌ترمی‌کند. بسیاری از افراد وقتی با آیات قرآن مأنوس می‌شوند، تصمیم‌های سنجیده‌تر می‌گیرند، خطاها کمتر و احساس معنا و امید در روزمره بیشتر می‌شود.

سوال مسابقه روز سی ام زندگی با آیه ها

مفهوم آیات ۵ و ۶ سوره انشراح (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. نترسیدن از تهدید های تو خالی شیطان

۲. اهمیت ندادن به حرف های بی اساس مردم

۳. با هر سختی آسانی است

۴. خداوند تنها تکیه گاه مطمئن است

علاقمندان به شرکت در مسابقه پویش «زندگی با آیه ها» پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۵۴ ارسال کنید و اسامی برندگان مسابقه روز بعد از طریق کانال @zendegibaayehha_hmd در پیام رسان ایتا منتشر می شود.

گفتنی است روزانه به ۱۰ نفر از عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند به قید قرعه جایزه نقدی ۱۰میلیون ریالی اهدا می‌شود.