به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، موج ۴۰ عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک یا امیرالمومنین علیه السلام با شلیک موشکهای قدر، عماد، خیبرشکن و فتاح علیه اهدافی در تل آویو، اراضی اشغالی قدس، حیفا، پایگاههای آمریکا در منطقه همچون الازرق و الخرج به صورت مشترک با نیروهای مقاومت اسلامی انجام شد.
در اطلاعیه شماره ۳۳ عملیات وعده صادق۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:
عملیات مشترک و یکپارچه سپاه پاسداران و مقاومت لبنان با طراحی نواخت مستمر آتش در یک طول زمانی ۵ ساعته در «موج چهلم» عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک «یا امیرالمومنین علیه السلام» با ترکیبی از شلیک موشکهای «قدر، عماد، خیبرشکن و فتاح» از سوی سپاه پاسداران و شلیک پهپادها و موشکهای گسترده تهاجمی توسط حزب الله لبنان، علیه بیش از ۵۰ هدف در سراسر اراضی اشغالی، دشمن را با واقعیت میدانی دیگری مواجه ساخت.
این جبهه قدرتمند و یکپارچه ضربات دردناکی را بر پایگاههای نظامی رژیم کودک کش از «حیفا در شمال، تل آویو در مرکز و بئر سبع در جنوب» سرزمینهای اشغالی وارد ساخته است.
در این هجمه گسترده پایگاههای «الازرق» و «الخرج» آمریکا در منطقه نیز مورد نواخت مؤثر موشکهای سپاه پاسداران قرار گرفت.
همانگونه که منابع رسانهای رژیمصهیونیستی اعتراف و تأیید کردهاند، شلیک موشکها از ایران به سمت اسرائیل در ۲۴ ساعت گذشته افزایش محسوس یافته و تلفات صهیونیستها تصاعدی شده است. ضربات مهلک ادامه دارد. «زندگی آژیر به آژیر» ساکنان اراضی اشغالی و حبس طولانی آنها در پناهگاهها، مهمترین دستاورد ترامپ دروغگو و نتانیاهوی خبیث در این جنگ است.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص):روند مرگبار افولتان، متوقفشدنی نیست
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در بیانیه خود گفت: الهی، میدانیم که قادر مطلق تویی، الهی، میدانیم که همه امور در دست توست، پروردگارا! دشمنان خودت را به دست ما مجازات کن.
در شب گذشته که باران و برف در کشورمان میبارید، سرهای جنگی یک تنی و کلاهکهای بارانی نیز بر سر دشمنانمان بهشکلی سهمگین و سنگین بارید. در لحظاتی که دستهای دعا در ایرانِجان، رو به آسمان بلند بود، ستونهای بلندشدهی دود در مراکز استقرار دشمن، از کیلومترها دورتر، به چشم میآمد. هذیانگویی دشمن، دیگر مُسَکِّنی برای مرگ حتمی استکبار نبوده و روند مرگبار افولتان، متوقفشدنی نیست.
امنیت و حاکمیت ملی عمان قابل احترام میباشد
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) اشاره داشت: امنیت و حاکمیت ملی عمان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل احترام میباشد
وی افزود: موج ۴۰ عملیات وعده صادق۴ با رمز مبارک یا امیرالمومنین علیه السلام، با شلیک موشکهای قدر، عماد، خیبرشکن و فتاح علیه اهدافی در تلآویو، اراضی اشغالی قدس، حیفا و پایگاههای آمریکا در منطقه، همچون الازرق و الخرج بهصورت مشترک با نیروهای مقاومت اسلامی انجام شد.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) خاطرنشان کرد: در ادامه سلسله سرنگونی پهپادهای متخاصم دشمن، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساعاتی پیش یک فروند پهپاد MQ9 آمریکایی را در منطقه عمومی کرمان هدف قرار داد.
وی گفت: ضمن آنکه حادثهای که در بندر صلاله کشور دوست، همسایه و برادر عمان اتفاق افتاده است بسیار مشکوک به نظر میرسد؛ جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی این موضوع است.
«تنگه هرمز» تحت مدیریت هوشمند نیروهای شجاع دریایی سپاه پاسداران قرار دارد
سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) تاکید کرد: «تنگه هرمز» بدون تردید و لحظهای غفلت، تحت مدیریت هوشمند نیروهای شجاع دریایی سپاه پاسداران قرار دارد. متجاوزان آمریکایی و شرکایش حق عبور ندارند.
در متن این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در جریان عملکرد یگانهای پدافندی نیروهای مسلح در سرتاسر کشور، تا روز گذشته، ۱۰۴ فروند پهپاد از نوع هرمس، هرون، اوربیتر، MQ۹ و انواع دیگر ساقط شدهاند.
رزمندگان نیروی مقتدر هوافضا در شب بیستویکم ماه مبارک رمضان، در موج سیوششم عملیات وعدهصادق۴، با رمز «یا علی ابن ابیطالب علیه السلام»، علیه ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منطقه و پایگاههای «العدید و العدیری» و «الحریر» اقلیم کردستان، حملات متعددی را اجرا و زیرساختهای عملیاتی ارتش شرور آمریکا را نابود ساختند.
️موج ۳۷ عملیات وعدهصادق۴ نیز با رمز مبارک "یا امیرالمومنین ع" در شب گذشته و در زمانی که مومنین قرآن بهسر داشتند و برای رزمندگان اسلام دعا میکردند، اجرا شد.
در این موج پرشدت و کوبنده که برای انتقام از آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش صهیونیستی، در هدف قراردادن مردم بیگناه کشور در ۲۴ ساعت گذشته اجرا شد، با بیشترین تعداد پرتاب موشکهای سنگین «خرمشهر»، بهصورت چندلایه و مستمر به پایگاههای آمریکا حمله شد و قلب تلآویو را شکافت.
️در این تهاجم سهمگین، مرکز ارتباطات ماهوارهای هائِلا در جنوب تلآویو برای دومین مرتبه، مراکز نظامی در بئریعقوب، قدس غربی و حیفا، بههمراه اهداف گسترده آمریکا در اِربیل و ناوگان پنجم دریایی در منطقه، زیر ضربِ آتشِ سهمگینِ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند.
️عملیات شکوهمند و مقتدرانه رزمندگان دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران در موج "سیوهشتم" عملیات وعدهصادق۴ با رمز مبارک «یا حیدر کرار علیهالسلام» طومار بازماندههای نظامی آمریکایی را در منطقه درهم پیچید.
️پس از ۲ ضربه سخت و توأمان موشکی به پایگاه بالگردی «العدیری»، تعداد قابلتوجهی از سربازان آمریکایی کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی به بیمارستانهای الجابر و المبارک کویت منتقل شدهاند.
شریانهای زیرساختی پایگاه آمریکاییها در بندر «سلمان» بهعنوان مرکز ناوگان پنجم تروریستهای آمریکایی، از جمله سامانه بسیار کلیدی «لیدز» مورد اصابت موشکها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.
️همزمان چند سامانه پاتریوت و سولههای تجهیزات و مراکز اسکان و تجمع سربازان تروریست آمریکایی در دو پایگاه دریایی "محمد الاحمد" و "علیالسالم" نیز بهشدت مورد اصابت قرار گرفتند.
مدتی قبل هم موج سیونهم عملیات وعده صادق۴ علیه اهداف آمریکا در منطقه اجرا شد. در این موج، پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا در منطقه خلیجفارس توسط سامانههای موشکی در هم کوبیده شد.
همچنین ساعاتی قبل نیز کشتی "اکسپرس رُم" با مالکیت رژیم صهیونیستی مورداصابت پرتابههای ایرانی قرار گرفت و در جای خود متوقف شد.
️کشتی کانتینربر مِیورینِری نیز ساعاتی پیش پس از بیتوجهی به هشدارباشها و اخطارهای نیروی دریایی مقتدر سپاه پاسداران و اصرار غیرقانونی برای عبور از تنگه هرمز، مورد نواخت آتش رزمندگان دلیر ایرانی قرار گرفت.
️ «تنگه هرمز» بدون تردید و لحظهای غفلت، تحت مدیریت هوشمند نیروهای شجاع دریایی سپاه پاسداران قرار دارد. متجاوزان آمریکایی و شرکایش حق عبور ندارند.
ارتش جمهوری اسلامی همزمان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بامداد امروز، اهداف متعددی را در سرزمینهای اشغالی از جمله سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به «آمان»، یگان ۸۲۰۰، رادار گرینپاین و ساختمان ستاد زیردریاییهای پایگاه دریایی حیفا را مورد هجوم پهپادهای انهدامی قرار داده است.
رادار گرینپاین در جنگ رمضان، بهعنوان یکی از تکیهگاههای اصلی ارتش رژیم در مقابله با موشکهای ایرانی بوده که آسیب به این رادارها بهشکل قابلتوجهی توان دفع حملات موشکی بهسمت رژیم صهیونیستی را کاهش میدهد.
از تهاجمات موثرِ حماسی و دلیرانه نیروهای مقاومت، که ادامه حملات گسترده موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، تشکر و قدردانی میکنیم.
رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در راه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشورمان هرگز از پای نخواهند نشست.
«وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ»
آغاز مجدد شلیک موشکها از ایران به سمت سرزمینهای اشغالی
منابع خبری از آغاز مجدد شلیک موشکها از ایران به سمت سرزمینهای اشغالی خبر دادند.
ارتش اشغالگران در این رابطه گفت: جهت موشکهای شلیکشده از ایران به سمت مرکز و جنوب اسرائیل است.
ایران پاسخ حمله به مخازن پالایشگاه تهران را داد
تصاویر ماهوارهای از اصابت مستقیم و نابودی سه لجستیک مهم در کشورهای حاشیه خلیج فارس حکایت دارد.
منطقه نفتی فجیره و ناحیه صنعتی شارجه در امارات و نیز تاسیسات آمریکا در پایگاه علیالسالم کویت ۳ منطقهای هستند که نیروی هوافضای سپاه آنها را هدف قرار داده است.
این حملات در پاسخ به حمله ۳ روز پیش آمریکا و اسرائیل به انبارها و پالایشگاه نفت تهران انجام شده است.
بندر فجیره شاهرگ حیاتی نفتی فراساحلی در امارات است که تمرکز آن بر ذخیرهسازی و صادرات نفت است و از آن بهعنوان پلن B غرب برای دورزدن تنگۀ هرمز یاد میشود.
شارجه قطب مهم گاز طبیعی و یک هاب گازی راهبردی درحال ظهور است که بهعنوان یک عنصر کلیدی در معادله امنیت انرژی امارات شناخته میشود.
منطقه علیالسالم در کویت نیز یک پایگاه هوایی نظامی راهبردی است که بهعنوان مرکز اصلی لجستیک و ترابری هوایی نیروی هوایی آمریکا در منطقه عمل میکند.
شلیک موج جدید موشکهای ایران به سمت سرزمینهای اشغالی
خبرها حاکی از آن است که برای اولین بار در عملیات وعده صادق ۴، برخی از موشکها به سوی بندر ایلات هدفگیری شدهاند.
ارتش اشغالگران در ادامه اذعان داشت که موشکهای ایران در این موج به سوی شمال، مرکز و جنوب اسرائیل هدفگیری شدهاند.
گزارشها همچنین از اصابت موشک به ایلات و شنیده شدن صدای انفجار شدید و وحشت اشغالگران خبر می دهند.
حزبالله لبنان نیز با شلیک همزمان موشک به این موج از حملات ایران پیوسته است.
