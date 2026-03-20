فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:در پی انتشار فیلم های محل حضور مدافعان امنیت در شبکه های معاند، شناسایی و دستگیری خائنان به وطن و خودفروشان در دستور کار ماموران انتظامی استان قرار گرفت که با اشراف اطلاعاتی ماموران و زیر نظر گرفتن تحرکات صورت گرفته، ۲۵ نفر از خائنین و عاملان که اخبار و تصاویر از اماکن مهم و محل های حادثه دیده را به شبکه های معاند ارسال می کردند شناسایی و در عملیات های جداگانه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

،انتظامی استان خواست چنانچه شهروندان با موارد مشکوک این چنینی برخورد کردند بلافاصله موضوع را از طریق تلفن های ۱۱۰ و ۱۱۳ با ما در میان بگذارند.