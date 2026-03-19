۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲:۲۰

موج ۶۶ به وقت حاج قاسم؛ شلیک به اراضی اشغالی با سامانه‌های چندکلاهکه

موج شصت و شش عملیات وعده صادق چهار در ساعت ۰۱:۲۰ بامداد جمعه با موفقیت اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

«موج شصت و شش عملیات وعده صادق چهار در ساعت ۰۱:۲۰ بامداد جمعه هدیه به روح بلند سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان با رمز مبارک یازهرا (س) علیه اهدافی در قلب و جنوب سرزمین های اشغالی و تل‌آویو و پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، به فضل الهی با موفقیت کامل به اجرا درآمد.

در این موج از سامانه های سوخت جامد و مایع ، فوق سنگین ، نقطه زن و چندکلاهکه قدر، خرمشهر، خیبرشکن و میانبرد قیام و ذوالفقار و پهپادهای انهدامی استفاده شده است.

زندگی آژیر به آژیر و حبس طولانی مدت ساکنان سرزمینهای اشغالی در پناهگاه‌ها، برجسته‌ترین دستاورد کابینه جنگی صهیونیستی و نتانیاهو و ترامپ جنایتکار در این جنگ است.

کابینه جنگی و جنایتکار رژیم صهیونیستی برای برای فرار از شکست‌های قبلی و بحران‌های داخلی رژیم و افتضاحات اپستین به جنگ از پیش شکست خورده و ناجوانمردانه با ایران وارد شده و شرایط وخیم و غیر قابل تحمل در پناهگاه ها به صورت طولانی و زندگی آژیر به آژیر را برای ساکنان رقم زده است.

رهایتان نمی‌کنیم؛ این موج ادامه دارد...»

    • IR ۰۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      سجیل و فتاح بزنین
    • دادگر مهاجر طالقانی IR ۰۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      خدا را هزاران مرتبه شکر که تنها کشور واقعی که رسما در حال جنگ با صهیونیسم و کشور جعلی اسراییل است سرزمین ما ایران است! در میان همه ی کشورهای مسلمان ، خدا را شکر که فقط کشور باستانی ایران علنا با ظلم درجنگ است. این خود یعنی اقتدار به معنای واقعی! آنهم نه فقط در مقابل کشور جعلی اسراییل بلکه در مقابل آمریکا یک تنه میجنگیم و پاداش این جهاد به زودی نصیب همه ی ما خواهد شد انشالله.
    • IR ۰۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      رهایتان نمی‌کنیم؛ این موج ادامه دارد...» زیباترین /مختصرترین و مفهومیترین جمله ای هست که تا به حال شنیدم پاینده باشید مردان و زنان نیروهای مسلح کشورم

