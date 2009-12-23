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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

فوتبال را خورشیدی تماشا کنید/

پخش جام جهانی فوتبال 2010 با تلویزیون خورشیدی

پخش جام جهانی فوتبال 2010 با تلویزیون خورشیدی

شهروندان آفریقایی پخش مستقیم بازیهای فوتبال 2010 را که قرار است در آفریقای جنوبی برگزار شود با تلویزیونهای خورشیدی تماشا می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیستم تلویزیونی که Sun-Tv نام دارد به توسعه همزمان آموزش و ورزش کمک خواهد کرد.
شرکت SolarWorld Ag در مناطق مختلف آفریقا این تلویزیونهای خورشیدی را نصب خواهد کرد.

این سیستم ترکیبی از 12 پانل خورشیدی، یک باتری برای ذخیره انرژی تولید شده، یک تلویزیون مجهز به ماهواره و یک پخش کننده DVD است.

انرژی تولید شده از خورشید علاوه بر اینکه برای عملکرد تلویزیون به کار خواهد رفت قادر خواهد انرژی 12 رایانه قابل حمل و همچنین روشنایی زمینهای محلی آموزش فوتبال را نیز تامین کند. این دستگاه سالانه حدود 4 هزار و 400 کیلووات بر ساعت تولید خواهد کرد.

این اقدام آموزشی فرهنگی SolarWorld Ag که Football for Hope Center  نام دارد با همکاری انجمن Khayelitsha در کیپ تاون پایتخت آفریقای جنوبی و فیفا اجرا می شود.

براساس گزارش آنسا، از دیگر اقدامات نصب این تلویزیونهای خورشیدی، آموزش و مبارزه با بی سوادی و به خصوص ترویج روشهای مبارزه با گسترش ویروس HIV است.

کد مطلب 1005664

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