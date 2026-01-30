به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید یعقوب موسوی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه شهر زنجان با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی اظهار کرد: تمامی جنگهایی که امروز در نقاط مختلف جهان شاهد آن هستیم، برآمده از سیاستهای سلطهطلبانه و بحرانساز آمریکاست که با هدف تأمین منافع نامشروع خود عمل میکند.
وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران افزود: جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، با ورود جدی به عرصه مقابله با استکبار جهانی، پرچم مبارزه با سلطهطلبی غرب را برافراشت و در برابر زیادهخواهی قدرتهای استکباری ایستادگی کرد.
امام جمعه موقت زنجان با تأکید بر اینکه ایران اسلامی با شعار «عدم تسلیم در برابر استکبار» وارد میدان شد، تصریح کرد: امروز پس از گذشت ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل در برابر دشمنان ایستاده و توانسته استقلال و عزت خود را حفظ کند.
وی با اشاره به آنچه از آن به عنوان «جنگ ۱۲ روزه» یاد کرد، گفت: این مقطع یکی از اوجهای تهدید دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران بود، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت، بار دیگر از این آزمون سربلند بیرون آمد.
موسوی با بیان اینکه دشمن در این مقطع با تمام توان وارد میدان شد، خاطرنشان کرد: ملت ایران با وحدت و پشتیبانی از ولایت فقیه، نقشههای دشمن را ناکام گذاشت و همین انسجام موجب شکست دشمنان شد.
وی افزود: دشمنان همواره در محاسبات خود نسبت به ملت ایران دچار خطای راهبردی هستند و تصور میکنند فشارهای اقتصادی میتواند مردم را از آرمانهای انقلاب جدا کند، در حالی که ملت ایران با وجود همه سختیها، پای انقلاب و رهبری ایستادهاند.
امام جمعه موقت زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میلاد باسعادت حضرت مهدی (عج) اظهار کرد: همه مسلمانان جهان منتظر ظهور آن حضرت هستند تا عدالت واقعی در سراسر جهان برقرار شود.
وی افزود: با ظهور حضرت ولیعصر (عج)، عدالت و مساوات در جامعه بشری حاکم شده و امنیت و آرامش حقیقی در جهان برقرار خواهد شد.
موسوی با تجلیل از نقش سربازان گمنام امام زمان (عج) گفت: کشور ما از نعمت نیروهای مخلص و هوشیاری برخوردار است که با تلاش شبانهروزی، توطئههای دشمنان را پیش از اجرا خنثی میکنند.
وی ضمن تبریک میلاد حضرت مهدی (عج)، نیمه شعبان را به سربازان گمنام امام زمان (عج) تبریک گفت.
امام جمعه موقت زنجان در ادامه با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: سپاه پاسداران، ارتش و بسیج در صورت هرگونه تهدید، پاسخ قاطع و کوبندهای به آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهند داد.
وی با انتقاد از کشورهای غربی افزود: کشورهای غربی همواره تابع سیاستهای آمریکا بوده و در طول تاریخ، مجری خواستههای این کشور بودهاند.
موسوی با اشاره به نگاه دوگانه غرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران گفت: در منطق استکبار، نیروهایی که از عزت، استقلال و آرمانهای خود دفاع میکنند، تروریست نامیده میشوند، در حالی که دفاع از حق، نشانه مشروعیت و حقانیت است.
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