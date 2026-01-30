علم الهدی: هیچ قدرتی تاب مقاومت در برابر آمادگی نظامی ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در این روزها مسئله جنگ و حمله نظامی آمریکا به خاک کشور ما به دلیل تحرکاتی که در منطقه انجام دادند و اظهارات رییس جمهور آنها جدی شده و در مسئله اجتماعی ما تاثیر گذاشته و تنش و التهابهایی نیز برای مردم ایجاد کرده است.
امام جمعه مشهد با طرح این پرسش که چقدر احتمال این جدی با ضعیف است، افزود: آمریکا در جنگ عراق شش ناو خود را به منطقه آوردند اما اکنون تنها دو ناو را منتقل کردند، این موضوع شاید در حرکتهای آفندی به کشور ما آسیب بزند اما در بخش پدافندی ما آسیب پذیر است.
هیچ قدرتی تاب مقاومت در برابر آمادگی نظامی ایران را ندارد
وی ادامه داد: بنابراین اگر مسئله جدی بود باید آنها بیشتر از این مجهز شده بودند؛ از آن طرف خوشبختانه تدابیر نظامی ما قوی و نیرومند است و تمام نقاطی که فکر میشد ما از آن قسمت دچار آسیب شویم، ترمیم شده است؛ از همه مهمتر فرماندهی ما به دست امام زمان (عج) است، پس قطعا هیچ قدرتی در مقابل این آمادگی تاب مقاومت نخواهد داشت.
علم الهدی با بیان اینکه اگر مسئله جدی نیست، پس هدف آمریکا از این تحرکات در منطقه چیست، تصریح کرد: شاید همچون گذشته جنگ نامتقارنی صورت بگیرد اما اگر بخواهد جنگ تمام عیاری علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران راه بیاندازد، در این شرایط ما با تمام ظرفیت کشور وارد میدان خواهیم شد، اگر ما تنگه هرمز و یمنیها تنگه باب المندب را ببندند، دیگر مسئله به این راحتی برای آنها تمام نخواهد شد.
هدف آمریکا، استهلاک روانی مردم و مسئولان است
امام جمعه مشهد با اشاره به کودتای نوژه و بیانات امام خمینی (ره) تاکید کرد: آنها میدانند در جنگ تمام عیار با ما قطعا شکست خواهند خورد و هدفشان تنها فرسوده کردن ایران و استهلاک روانی مسئولین و مردم است. میخواهند مردم را از میدان و عرصه بیرون کنند و مسئولین را نیز بترسانند تا آنان با ترس با دشمن روبرو شوند.
وی اضافه کرد: آمریکا شاید از تمام تجهیزات نظامی و امکانات اقتصادی ما با خبر باشد و تمام نقاط قوت و ضعف ما را بشناسد اما نمیداند پشت سر ما و حمایت کننده ما کیست، تکیهگاه ما امام زمان (عج) است، این مبانی اعتقادی ماست، خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید «ای پیامبر به مردم بگو هیچی به شما نمیرسد، مگر آنچه خدا برای شما مقدر کند و تنها مومنان بر خدا توکل میکنند»؛ بنابراین صاحب و ارباب ما خداوند قادر است، در این شرایط آمریکا این را درک نمیکند.
علم الهدی با بیان اینکه پس ایمان ما، گوهر گرانقدری است که آنها از درک آن عاجز هستند، عنوان کرد: برخی جوانان با بینشهای مادیگرایانه وقتی ما قرآن میخوانیم، آن را خودفریبی میدانند، در حالیکه این باورمندی ماست که تکیهگاه مومنان تنها خداوند است، اگر این را قبول ندارید و دچار تردید شدید، بازهم خداوند میفرماید «از خدا راستگوتر در گفتار چه کسی است؟ خدایی که مولای شماست همه چیز شما را تامین میکند».
امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: اگر هیچکدام از اینها را قبول ندارید، تجربیات گذشته را نگاه کنید، پیروزی انقلاب ما یک حرکت مردمی با تکیه بر قدرت الهی بود نه یک کودتای نظامی؛ مردم تنها با توجه به خداوند متعال بود که توانستند قدرتی که همه دنیا آن را پشتیبانی میکرد، را براندازی کنند و به زبالهدان تاریخ بیاندازند.
وی تجربه دوم شکست دشمن با توجه به قدرت الهی را طوفان شن کویر طبس و زمینگیر شدن هواپیماهای آمریکایی دانست و گفت: خداوند که ضعیف و ناتوان نشده است، همچنان پشتیبان و تکیهگاه ماست، تجربه سوم جنگ نابرابر هشت ساله با صدام بود که ما از دل آن با قدرت موشکی بیرون آمدیم و امروز همه دنیا از قدرت موشکهای ما میترسند و وحشت دارند.
انقلاب ما متصل به ظهور امام زمان (عج) خواهد شد
علم الهدی با اشاره به تمام فتنهها و توطئههای آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون اشاره کرد و افزود: از این وجود ما همچنان به یاری خداوند و امام زمان(عج) با قدرت ایستادیم، این را آمریکا نمیداند و درک نمیکند؛ امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری در لحظات پایانی عمر با برکتشان فرمودند که این انقلاب به ظهور منجی بشریت متصل خواهد شد.
امام جمعه مشهد با اشاره به نقشه راه بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: پس برادران و خواهران شما در سپاه امام زمان (عج) مشغول کار هستید، هرکسی با اخلاص در این مسیر باشد برای امام زمان (عج) مجاهدت میکند، بنابراین ما باید در بینشهای جهادی خودمان، خود را با دشمن امام زمان (عج) مقابل ببینیم و با همه قدرت بایستیم، هرچه داریم را روی قدمهای آقا بریزیم.
وی به راهپیمایی بزرگ منتظران ظهور در نیمه شعبان اشاره کرد و گفت: از همه شما خواهران و برادران دعوت میکنم تا در این مراسم که به عنوان استغاثه در محضر امام هشتم (ع) شرکت کنید.
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