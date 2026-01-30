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۱۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

امام جمعه فراشبند: دشمن در تلاش برای ترساندن ملت ایران است

امام جمعه فراشبند: دشمن در تلاش برای ترساندن ملت ایران است

فراشبند- امام جمعه فراشبند، با اشاره به فضاسازی‌های اخیر درباره احتمال درگیری نظامی با آمریکا، گفت: مهم‌ترین ابزار دشمن ایجاد ترس در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مجید فرج زاده فسایی در خطبه‌های نماز جمعه فراشبند با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره احتمال وقوع جنگ، گفت: یکی از موضوعات جدی که امروز درباره آن صحبت می‌شود، بحث حمله آمریکا به ایران است، در حالی‌ که دشمن در گام‌های قبلی خود نیز به دلیل حضور مردم و حمایت ملت ایران از نظام اسلامی با ناکامی مواجه شده است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین ابزار دشمن «ترساندن» است؛ همان‌گونه که در سال‌های گذشته نیز مقامات آمریکایی بارها از گزینه نظامی سخن گفته‌اند. به گفته امام جمعه فراشبند، هدف از این اظهارات، ایجاد رعب و جنگ روانی در جامعه ایران است.

امام جمعه فراشبند با اشاره به آنچه آن را عقب‌گردهای سیاست خارجی آمریکا توصیف کرد و افزود: ناکامی در موضوعاتی مانند جنگ اوکراین، تحولات یمن، ونزوئلا، افغانستان و نیز چالش‌های داخلی آمریکا، نشان‌دهنده تضعیف موقعیت این کشور است و حتی برخی اندیشکده‌های آمریکایی نیز از این وضعیت به عنوان یک شکست بزرگ یاد می‌کنند.

حجت الاسلام فرج زاده فسائی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر تدابیر نظامی، هر تهدیدی را واقعی و مهم می‌داند و بر همین اساس، آمادگی‌های لازم، جابه‌جایی نیروها و تقویت مراکز مرتبط انجام شده است. امام جمعه فراشبند تأکید کرد در صورت هرگونه اقدام خصمانه، پاسخ ایران قاطع، شدید و سخت خواهد بود.


کد مطلب 6735270

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