10 عکس برتر دنیای نجوم در سال 2009/ لحظه عبور آتلانتیس از مقابل خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر، این 10 عکس برتر نجوم سال 2009 تنها گزیده ای کوچک از صدها تصویر شگفت انگیزی هستند که تلسکوپهای فضایی و زمینی از زیباییهای جهان فرا زمینی تهیه کرده اند.

1- شاتل فضایی آتلانتیس در ماه می 2009 در ماموریت تعمیر تلسکوپ فضایی هابل از کنار خورشید گذشت. تری لیگالت عکاس نجوم با استفاده از یک فیلتر خورشیدی ویژه تصویری زیبا از لحظه عبور این شاتل از مقابل خورشید را شکار کرد.





تصویر شماره 1 : لحظه عبور شاتل آتلانتیس از مقابل خورشید

2- دانشمندان در ماه ژوئن با کمک تلسکوپ فضایی پرتوهای ایکس چاندار تصویری از موج ضربه ای باقی مانده ابرنواختر RCW 86 را تهیه کردند.





تصویر شماره 2 : موج ضربه ای باقی مانده ابرنواختر RCW 86

3- فلاتهای نمکی سفید در بالای تپه های ماسه ای تاریک در آبگیر Tanezrouft واقع در صحرای بزرگ آفریقا در جنوب مرکزی الجزایر سومین عکس برتر است. این عکس را آژانس فضایی اروپا با کمک ماهواره "رصدگر پیشرفته زمین" ژاپن در ماه اکتبر تهیه کرده است.





تصویر شماره 3 : فلاتهای نمکی سفید در بالای تپه های ماسه ای تاریک

در آبگیر Tanezrouft واقع در صحرای بزرگ آفریقا

4- تصویر زیبای دیگر تصویر فرود شهاب سنگ جوزایی بر فراز بیابان موجاوه در کالیفرنیا است که در دسامبر 2009 تهیه شده است.





تصویر شماره 4 : تصویر فرود شهاب سنگ جوزایی بر فراز بیابان موجاوه در کالیفرنیا

5- تلسکوپ فضایی هابل در ماه سپتامبر تصویری شگفت انگیز از کهکشان Ngc 6302 واقع در ابر "پروانه ای" کیهانی تهیه کرد.





تصویر شماره 5: تصویری شگفت انگیز از کهکشان Ngc 6302 واقع در ابر "پروانه ای" کیهانی

6- تصویری از قمر کوچک "رئا" که شبیه به یک مروارید کوچک در مقابل سیاره زحل قرار گرفته است. این تصویر را کاوشگر کاسینی در ماه نوامبر تهیه کرد.





تصویر شماره 6: قمر کوچک "رئا" که شبیه به یک مروارید کوچک در مقابل سیاره زحل قرار گرفته است

7- تلسکوپ فضایی هابل در ماه دسامیر تصویر جدیدی از خوشه ستاره ای جوان R136 تهیه کرد. این خوشه در ابر ماژلانی بزرگ واقع در حومه کهکشان راه شیری قرار دارد. در این تصویر، توده های گازی قرمز، هیدروژن و سبز اکسیژن هستند.





تصویر شماره 7 : تصویر جدیدی از خوشه ستاره ای جوان R136

8- ریگهای روان و موج دار حفره مارپیچ "ناکتیس" در مریخ. این تصویر را مدارگرد Mars Reconnaissance Orbiter در ماه اکتبر تهیه کرد.





تصویر شماره 8 : ریگهای روان و موج دار حفره مارپیچ "ناکتیس" در مریخ

9- ستاره دنباله دار لولین در میان شاخه های درختهایی آراسته به نور قرمز پارک ملی ویرجینا به تصویر کشیده شده است. این عکس در 23 فوریه 2009 تهیه شده است. در زمان تهیه این عکس، این ستاره دنباله دار در فاصله 61 میلیون کیلومتری زمین قرار داشته است.





تصویر شماره 9 : ستاره دنباله دار لولین در میان شاخه های درختهایی آراسته به نور قرمز پارک ملی ویرجینا

10- تصویری از موشک Ares I-X ناسا در زمان پرتاب آزمایشی بر فراز مرکز فضایی کندی در فلوریدا. این عکس در ماه اکتبر تهیه شد.





تصویر شماره 10: تصویری از موشک Ares I-X ناسا در زمان پرتاب آزمایشی

بر فراز مرکز فضایی کندی در فلوریدا