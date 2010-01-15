کاندیداهای بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر به انتخاب منتقدان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی متشکل ازآقایان: جوادطوسی، احمدطالبی نژاد، محمدخزاعی، خسرودهقان، فریدون جیرانی، تهماسب صلح جو و حسین معززی نیا نامزدهای بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگری وفیلمنامه را به این ترتیب انتخاب کردند.

بهترین فیلم: "درباره الی"، "وقتی همه خوابیم"، "اشکان وانگشترمتبرک وچندداستان دیگر"، "عیار14" و"تردید".



بهترین کارگردانی: اصغرفرهادی "درباره الی"، "واروژکریم مسیحی "تردید"، حسن فتحی "پستچی سه باردرنمی زند"، شهرام مکری"اشکان و..."، عبدالرضا کاهانی "بیست".

بهترین فیلمنامه: اصغرفرهادی "درباره الی"، بهرام بیضایی "وقتی همه خوابیم"، حمیدنعمت الله و هادی مقدم دوست "بی پولی"، شهرام مکری "اشکان و..." و حسن فتحی "پست چی سه باردرنمی زند".

بازیگراول مرد: شهاب حسینی "درباره الی" و "سوپراستار"، محمدرضا فروتن "عیار14"، مانی حقیقی "درباره الی"، مسعودرایگان "زادبوم"، پرویزپرستویی "بیست".



بازیگراول زن: رویا نونهالی "صداها"، لیلاحاتمی "بی پولی"، رویاتیموریان"زادوبوم"، ترانه علی دوستی"تردید" و فریده فرامرزی "صندلی خالی".

بازیگر دوم مرد: صابر ابر "درباره الی"، پیمان معادی "درباره الی"، عزت الله انتظامی "زادبوم"، علیرضاخمسه "بیست"، حبیب رضایی "بیست" و"بی پولی".



بازیگردوم زن: مریلا زارعی"درباره الی"، شقایق فراهانی "وقتی همه خوابیم"، طناز طباطبایی "صداها"، مهتاب کرامتی "بیست" و پانته آ بهرام "صندلی خالی".

بهترین خلاقیت و استعداد درخشان: سامان استرکی"صندلی خالی"، شهرام مکری "اشکان و..."، کیوان علی محمدی وامید بنکدار"شبانه روز"و مصطفی آل احمد "پوسته".

گردهمایی منتقدان ونویسندگان سینما بامشارکت انجمن سینمای جوانان ایران، بنیادسینمایی فارابی، خانه سینما، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مرکزگسترش سینمای مستندوتجربی وفرهنگسرای ارسباران به همت انجمن منتقدان ونویسندگان سینمای ایران در تهران برگزار می شود.