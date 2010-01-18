به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، نخستین مصوبه هیئت دولت، ‌ترخیص انواع خودرو‌ها و ماشین‌آلات سنگین راهسازی و پلاک‌گذاری در منطقه آزاد اروند طبق مقررات و ضوابط مناطق آزاد بوده که با همکاری نیروی انتظامی، گمرک و وزارت کشور این طرح در هفته‌های اخیر نهایی و با رفع تمامی مشکلات و موانع واردات خودرو‌ها، اولین سری خودروها از طریق بندر خرمشهر به صورت پایلوت وارد منطقه آزاد اروند شد.

دومین مصوبه، اختصاص دست کم 60 میلیارد ریال برای کمک به مساجد، مدارس، تامین اتوبوس و عمران شهری شهرهای آبادان و خرمشهر از محل منابع داخلی منطقه آزاد اروند بود که به صورت کامل و جامع در چندین بخش اجرا و بهره برداری شد.

پروژه‌ای دیگر که برای بهبود وضعیت آموزشی منطقه آزاد اروند و مناطق همجوار مطرح شده، تجهیز مدارس آموزش و پرورش و کتابخانه‌های آبادان و خرمشهر بود که در این زمینه 280 دستگاه آب شیرین کن، 280 دستگاه آب سرد کن و 860 دستگاه کولر گازی به مبلغ 13 میلیارد ریال تهیه و تحویل ادارات آموزش و پرورش این دو شهرستان شد.

همچنین به منظور بهبود وضعیت ناوگان اتوبوسرانی آبادان و خرمشهر 50 دستگاه اتوبوس کولردار و 11 دستگاه مینی بوس به ارزش 24 میلیارد ریال به عنوان یکی از پروژه‌های مناطق همجوار منطقه آزاد اروند خریداری و تحویل اتوبوسرانی این شهرها شد.

پروژه آسفالت و خط کشی خیابانهای آبادان و خرمشهر از دیگر پروژه‌ها بود که توسط منطقه آزاد اروند 400 هزار متر مربع از خیابان‌های این دو شهر با اعتباری افزون بر 20 میلیارد ریال آسفالت و خط کشی شد.

خریداری چهار دستگاه آمبولانس مجهز و خودرو آتش نشانی و تجهیز شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان‌های آبادان و خرمشهر دیگر مصوبات هیئت دولت بوده که با اعتبار 20 میلیارد ریال برای شهروندان این دو شهر اجرا شد.

با توجه به روند پروژه‌های عمرانی در دو شهر آبادان و خرمشهر، چهار دستگاه ماشین‌آلات سنگین نظیر بیل مکانیکی، گریدر، لودر و کشنده به مبلغ 40 میلیارد و 157 میلیون ریال برای شهرداری‌های این دو شهر خریداری شد.