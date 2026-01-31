به گزارش خبرنگار مهر ، نشست خبری سید رضا حسینی رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان با موضوع دستاوردهای باشگاه دانش‌پژوهان جوان و آزمون مرحله اول المپیادهای چهارده گانه سال تحصیلی ۱۴۰۵_ ۱۴۰۴ برگزار شد.

طبق گفته رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، رشد و شکوفایی نخبگان است. باشگاه دانش‌پژوهان جوان سال ۱۳۶۶ ایجاد و تقویت شده و بیش از هزار مدل المپیاد جهانی کسب کرده و در این زمینه جزو ۱۰ کشور برتر دنیاست.

وی ادامه داد: فرایند برگزاری المپیادهای علمی از اردیبهشت آغاز شده و هزینه سه سال ثابت مانده و مبلغ ۱۱۰ هزار تومان است.

رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان به تعداد شرکت‌کنندگان اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۶ هزار نفر، سال ۱۴۰۳ تعداد ۸۷ هزار نفر و امسال تعداد ۱۲۱ هزار نفر شرکت کردند که بیشترین عدد ۱۰ سال اخیر است و ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

حسینی افزود: ۴ پارامتر را مشخص کردیم و در هر پارامتر ۳ مدرسه برتر، ۳ منطقه آموزشی و ۳ استان برتر تجلیل می‌شوند.

حسینی افزود: دومین دوره المپیاد هوش مصنوعی ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۱۲ بهمن، بیست‌ودومین دوره المپیاد نجوم و اختر فیزیک ساعت ۸ روز دوشنبه ۱۳ بهمن، هفدهمین دوره المپیاد علوم و فناوری نانو ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۱۳ بهمن، چهل و چهارمین دوره المپیاد ریاضی ساعت ۸ روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن، یازدهمین المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن، سی‌نهمین دوره المپیاد فیزیک ساعت ۸ روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن و هفتمین دوره المپیاد علوم زمین ساعت ۱۴ روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: سی‌وششمین دوره المپیاد شیمی ساعت ۸ روز جمعه ۱۷ بهمن، هشتمین دوره المپیاد جغرافیا ساعت ۱۴ روز جمعه ۱۷ بهمن، دومین دوره المپیاد مدیریت اقتصاد و حکمرانی ساعت ۸ روز شنبه ۱۸ بهمن، سی‌ونهمین دوره المپیاد ادبی ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۸ بهمن، دهمین دوره المپیاد سواد رسانه‌ای ساعت ۸ روز یک‌شنبه ۱۹ بهمن و سی‌وششمین دوره المپیاد کامپیوتر ساعت ۱۴ روز یک‌شنبه ۱۹ بهمن برگزار می‌شود.

رشد استانی قابل توجه

به گفته حسینی، امسال شاهد بیشترین میزان افزایش شرکت‌کننده نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.استان مرکزی با ۲۳۲ درصد رشد بالاترین افزایش را ثبت کرده است و استان کرمان با ۱۱۹ درصد و اردبیل با ۱۰۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی به ارائه‌ آمار اشاره کرد و گفت: بیشترین شرکت کننده در استان‌های کشور به ترتیب به شهر تهران، خراسان رضوی و مازندران و بیشترین شرکت‌کننده نسبت به جمعیت دانش‌آموزی به ترتیب به خراسان شمالی با ۲۴ درصد، مازندران، خراسان جنوبی و کردستان اختصاص دارد.

وی ادامه داد: به‌طور کلی، جمعیت شرکت‌کنندگان ۴۰ درصد افزایش داشته است و این آمار نشان می‌دهد که در استان‌ها «شور و نشاط جدی» برای حضور در المپیادها شکل گرفته است.

آمار ادارات کل

رضا حسینی اعلام کرد: ۲۹ اداره کل با افزایش تعداد شرکت‌کنندگان روبه‌رو بوده‌اند و تنها سه اداره کل خوزستان، مازندران و کردستان کاهش جمعیت داشته‌اند.

وی گفت : ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان شامل ۵۲ درصد پسر و ۴۸ درصد دختر هستند.همچنین از میان ۳۲ اداره کل، در ۲۰ اداره کل تعداد شرکت‌کنندگان دختر بیشتر و در ۱۲ اداره کل تعداد پسران بیشتر بوده است.

گزارش دهک‌بندی شرکت‌کنندگان

حسینی در تشریح وضعیت اقتصادی شرکت‌کنندگان مرحله اول گفت: دانش‌آموزانی که عضو کمیته امداد هستند، در این مرحله به‌صورت رایگان ثبت‌نام می‌کنند.

رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان اعلام کرد: سهم دهک‌ها از شرکت در المپیاد به شرح ذیل است:

دهک ۱: ۶ درصد، دهک ۲: ۷ درصد،دهک ۳: ۸ درصد،دهک ۴ و ۵: ۹ درصد، دهک ۶: ۱۱ درصد، دهک ۷: ۱۴ درصد، دهک ۸: ۹ درصد، دهک ۹: ۱۳ درصد، دهک ۱۰: ۱۴ درصد

وی گفت: میانگین دهک حضور یافته ۵/۵ اعلام شده است.همچنین ۲۰ درصد دانش‌آموزان به دلیل اختلال در سامانه دهک‌بندی فاقد دهک ثبت‌شده بوده‌اند و وضعیت اقتصادی بقیه شرکت‌کنندگان رصد شده است.

جزئیات برگزاری مرحله اول المپیادها

به گفته رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان مرحله اول المپیاد فردا با المپیاد زیست‌شناسی آغاز می‌شود که حدود ۱۹ هزار نفر در ۲۸۵ حوزه داخلی و ۲۰ حوزه خارجی به‌طور همزمان آزمون خواهند داد.

رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان اظهار داشت: نوبت بعدازظهر فردا به المپیاد هوش مصنوعی اختصاص دارد و به طور کلی آزمون‌ها در قالب ۷ مرحله طی ۱۴ روز متوالی برگزار می‌شود.

وی درباره نحوره اعلام نتایج گفت: نتایج مرحله اول یک ماه پس از برگزاری در سایت باشگاه دانش‌پژوهان جوان اعلام خواهد شد.

به گفته حسینی؛ امکان دریافت کارت ورود به جلسه تا پایان امشب فراهم است.

کارکرد و نتایج المپیادهای نوظهور

حسینی تأکید کرد که حتی دانش‌آموزانی که موفق به کسب مدال نشده‌اند، انگیزه ادامه مسیر را حفظ کرده‌اند و ۹۶ درصد آنان اعلام کرده‌اند اگر به عقب برگردند دوباره در المپیاد شرکت خواهند کرد. ۷۰ درصد دانش‌آموزان مخالف این نظر هستند که المپیاد باعث دور ماندن آنها از سایر ابعاد تربیتی می‌شود.و ۹۳ درصد دانش‌آموزان تمایل دارند در آینده نیز با باشگاه دانش‌پژوهان جوان ارتباط و همکاری داشته باشند.

تحلیل عملکرد آموزشی المپیادی‌ها در دانشگاه

حسینی با اشاره به عملکرد دانشگاهی مدال‌آوران گفت: میانگین معدل دانشجویان دانشگاه شریف ۱۶/۱ است، درحالی‌که میانگین معدل مدال‌آوران طلای المپیاد در شریف ۱۷/۸۴ گزارش شده است. این تفاوت معنادار نشان می‌دهد که مسیر المپیاد تأثیر جدی در موفقیت دانشگاهی دارد.

وی گفت : در رشته مهندسی کامپیوتر شریف نیز میانگین معدل عمومی ۱۷/۲۰ و میانگین معدل المپیادی‌ها ۱۸/۰۵ بوده که اختلافی نزدیک به یک نمره محسوب می‌شود.

شکست قفل ۲۰ ساله و دستاوردهای دیپلماتیک المپیادهای نوظهور

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان اعلام کرد:در دولت فعلی قفل بیش از ۲۰ ساله در مسیر گسترش المپیادها شکسته شده و علاوه بر تغییرات جزئی، اضافه شدن گروه‌های جدید و المپیادهای نوظهور را شاهد بوده‌ایم.

به گفته وی، المپیاد هوش مصنوعی امسال (دومین سال برگزاری)، موفق شده ۸۰ تیم از ۶۴ کشور را جذب کند. و در بخش اقتصاد و حکمرانی نیز با وجود «سد جدی» برای ورود، در رویداد قبلی تیم ۵ نفره ایران دو مدال نقره و دو برنز کسب کرده است.

معافیت مدال‌آوران از کنکور

حسینی از مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و گفت: مدال‌آوران طلای المپیاد هوش مصنوعی از آزمون ورود به دانشگاه در زیرگروه علوم ریاضی و فناوری معاف خواهند بود و مدال‌آوران طلای المپیاد اقتصاد و حکمرانی نیز در تمام رشته‌های مرتبط با اقتصاد، مدیریت و حوزه‌های مشابه از آزمون ورودی به دانشگاه معاف می‌شوند.

وی در پایان افزود: این مصوبه توسط شورا تصویب شده و منتظر ابلاغ رئیس‌جمهور است.