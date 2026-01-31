آغاز مبارزات تکواندوکاران بانوی ایران در تورنمنت فجیره از یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی فجیره از سری تورنمنت های G۲ فدراسیون جهانی است که به مدت چهار روز با حضور ۱۶۶۸ تکواندوکار در چهار رده سنی برگزار خواهد شد. مسابقات بانوان از یکشنبه ۱۲ بهمن ماه و با حضور ۲۰۶ تکواندوکار آغاز خواهد شد.

تیم ملی بانوان ایران با ترکیب ساینا کریمی، ساینا علیپور، معصومه رنجبر، پرنیان نوری، مریم ملکوتی خواه، مبینا نعمت زاده، هستی محمدی، کوثر اساسه، پونه جعفر صالحی، یلدا ولی نژاد، باران نعمتی، ملیکا میرحسینی و فاطمه احمدی روز جمعه ۱۰ بهمن ماه تهران را به مقصد فجیره ترک کرد.

مهروز ساعی به عنوان سرمربی، آزاده یاسائی و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی هدایت این تیم را برعهده دارند. مهرداد یوسفی نیز سرپرستی تیم را برعهده دارد.