  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۶

آغاز مبارزات تکواندوکاران بانوی ایران در تورنمنت فجیره از یکشنبه

آغاز مبارزات تکواندوکاران بانوی ایران در تورنمنت فجیره از یکشنبه

اعضای تیم ملی تکواندو بانوان برای حضور در رقابت های بین المللی فجیره راهی امارات شدند و از روز یکشنبه مبارزات خود را آغاز خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی فجیره از سری تورنمنت های G۲ فدراسیون جهانی است که به مدت چهار روز با حضور ۱۶۶۸ تکواندوکار در چهار رده سنی برگزار خواهد شد. مسابقات بانوان از یکشنبه ۱۲ بهمن ماه و با حضور ۲۰۶ تکواندوکار آغاز خواهد شد.

تیم ملی بانوان ایران با ترکیب ساینا کریمی، ساینا علیپور، معصومه رنجبر، پرنیان نوری، مریم ملکوتی خواه، مبینا نعمت زاده، هستی محمدی، کوثر اساسه، پونه جعفر صالحی، یلدا ولی نژاد، باران نعمتی، ملیکا میرحسینی و فاطمه احمدی روز جمعه ۱۰ بهمن ماه تهران را به مقصد فجیره ترک کرد.

مهروز ساعی به عنوان سرمربی، آزاده یاسائی و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی هدایت این تیم را برعهده دارند. مهرداد یوسفی نیز سرپرستی تیم را برعهده دارد.

کد مطلب 6735580

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها