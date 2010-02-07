به گزارش خبرگزاری مهر، مقتل "تشنه لبان" در 320 صفحه به وسیله این نویسنده کتابهای کودک و نوجوان با زبانی روان و یکدست نگاشته‌شده‌است.

گروگان در این کتاب با رجوع به معتبرترین منابع تاریخ عاشورا حوادث این روز بزرگ را با دقت و جزء به جزء روایت کرده آنچنان که خواننده خود را در گرماگرم نبرد اصحاب سالار شهیدان با سپاه کفر می‌یابد و از مشاهده دلاوریهای شهیدان کربلا به وجد آمده و بر مصیبت وارد شده به خاندان گرامی پیامبر اشک می‌ریزد.

تصویرگری این کتاب را هاجر سلیمی‌نمین و طراحی گرافیک آن را کوروش پارسانژاد بر عهده داشته‌اند.

مراسم رونمایی کتاب "تشنه‌لبان" در آستانه ایام سوگواری نبی‌اکرم(ص) و امام رضا(ع) و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور نویسنده کتاب و مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این مراسم می‌توانند ساعت 14 به سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب مراجعه کنند.

