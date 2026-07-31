به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق نریمانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم از تشکیل پرونده قضایی در خصوص حمله به یک منزل مسکونی در روستای چاه‌تنگو خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از وقوع این حادثه، پرونده‌ای قضایی تشکیل شده و تمامی ابعاد موضوع در حال بررسی و مستندسازی است.

دادستان قشم افزود: اقدامات حقوقی و قضایی لازم برای پیگیری این پرونده در دستور کار قرار گرفته و روند رسیدگی به آن از طریق مراجع و مجامع بین‌المللی نیز دنبال می‌شود.

نریمانی تأکید کرد: دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مستندسازی ابعاد حادثه و پیگیری حقوقی آن را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.