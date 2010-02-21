برنامه های قرآنی در استان زنجان رشد 100 درصدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد مسعود اسماعیلی در جلسه مدیران دفاتر ادارات تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: سال گذشته حدود شش نفر در مسابقات قرآنی کارکنان دولت شرکت داشتند که این تعداد امسال به بیش از 140 نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه امسال برنامه های متنوعی در حوزه قرآنی در شهرستانهای استان برگزار شد، ادامه داد: دارالقرآن الکریم زنجان این آمادگی را دارد که به هیئات مذهبی و مساجد مربی، قاری و حافظ قرآنی اعزام کند.

وی افزود: در دهه فجر امسال از سوی دارالقرآن الکریم زنجان به برنامه های قرآنی مجری، حافظ و قاری اعزام شد.

مدیرعامل دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان در جمع خبرنگاران استان، گفت: تمسک به آیات قرآن کریم بهترین سنگر برای مقابله با جنگ نرم دشمنان است.

اسماعیلی محرومیت زدایی از چهره قرآن از وظایفی است که بر عهده تک تک افراد است و نقش رسانه ها در این زمینه خطیر است.

وی افزود: در استان زنجان با توجه به سابقه دینی و مذهبی نباید مهجوریت قرآن وجود داشته باشد و باید فعالیتهای قرآنی افزایش یافته و همه اقشار مردم با برکات قرآن کریم آشنا شوند.

مدیر عامل دارالقرآن الکریم استان زنجان به تشکیل شورای عالی قرآن در استان اشاره کرد و گفت: این شورا در استان به منظور تبیین سیاستهای راهبردی قرآنی از چند ماه گذشته آغاز شده است.