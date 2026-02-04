بوشهر میزبان جایزه بزرگ دوومیدانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی به مناسبت چهل و هفتمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در رده سنی بزرگسالان(آقایان) روز جمعه ۲۴ بهمن در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار خواهد شد.

در این رویداد مواد ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، ۱۱۰ متر بامانع، پرش طول، پرش سه گام، پرش ارتفاع، پرتاب وزنه و پرتاب دیسک پیگیری می‌شود و به ورزشکارانی که موفق به ثبت حدنصاب‌های تعیین شده از سوی هیئت اجرایی فدراسیون دوومیدانی شوند جوایز نقدی به مبلغ کلی ۱۰ میلیارد ریال اهدا خواهد شد.

در حاشیه برگزاری این مسابقات نیز از برترین‌های رده سنی جوانان به منظور آماده سازی ورزشکاران منتخب با هماهنگی کمیته رده‌های پایه رکوردگیری خواهد شد.

شرکت ورزشکاران رده سنی بزرگسالان آقایان برای این مسابقات آزاد است.