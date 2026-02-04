۳۸۶ واحد خون در اصفهان همزمان با میلاد امام مهدی(عج) اهدا شد

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت منجی عالم بشریت حضرت صاحب‌الزمان(عج)، اظهار کرد: امروز و همزمان با این مناسبت فرخنده، ۴۵۳ نفر از اهداکنندگان خون به مراکز و پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۳۸۶ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: اهداکنندگان در مراکز اهدای خون خواجو شهر اصفهان، شاهین‌شهر و خمینی‌شهر و همچنین پایگاه‌های انتقال خون کاشان، نجف‌آباد، شهرضا، خوانسار و گلپایگان حضور یافتند و با اهدای خون، یاریگر بیماران نیازمند شدند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کاهش ذخایر خون در فصل سرما، از مردم ایثارگر استان خواست با همراه داشتن کارت ملی به مراکز اهدای خون مراجعه کرده و همچون همیشه، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مراکز درمانی استان مشارکت کنند.