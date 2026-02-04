اجرای ۱۰۳ پروژه عمرانی و اقتصادی دهه فجر در کهگیلویه

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کاظمیجو عصر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق و گسترده خدمات دولت در سطح شهرستان تأکید کرد وگفت: هدف از اجرای برنامههای دهه فجر، ارائه تصویری شفاف از اقدامات دولت و نظام است و حضور میدانی مدیران دستگاهها در محل پروژهها، نقش مهمی در پاسخگویی به رسانهها دارد.
وی با اشاره به اجرای ۱۰۳ پروژه عمرانی و اقتصادی طی دهه فجر امسال در کهگیلویه، افزود: از این تعداد، ۷۲ پروژه به بهرهبرداری میرسد و ۳۱ پروژه نیز کلنگزنی خواهد شد.
فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه در بخش اقتصادی، سه پروژه افتتاحی و سه پروژه آغاز عملیات اجرایی پیشبینی شده است، بیان کرد:برخی طرحها بهصورت ترکیبی، دارای ماهیت عمرانی و اقتصادی هستند.
وی به شاخصترین پروژههای این ایام را نیروگاه خورشیدی دشتمازه با اعتباری بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این پروژه روز جمعه ۱۷ بهمنماه با حضور استاندار و مدیران ارشد استانی و شهرستانی کلنگزنی خواهد شد.
کاظمیجو با بیان اینکه این نیروگاه نقش مؤثری در تأمین انرژی پایدار، ایجاد اشتغال و جذب سرمایهگذاران جدید دارد، افزود: آغاز عملیات بهسازی ورودی دهدشت از محور چرام، بهرهبرداری از سردخانه دو هزار تنی دهدشت، افتتاح طرح ساماندهی ورودی دهدشت از سمت طولیان از دیگر برنامههای دهه فجر است.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی شبکه فاضلاب سایت ۱۰۱۰ واحدی مسکن ملی نیز در این ایام خبر داد و اضافه کرد:زایشگاه دهدشت و واحد مرغداری گوشتی چنگلوا نیز در دهه فجر افتتاح و به بهرهبرداری میرسند.
فرماندار کهگیلویه تأکید کرد: همه پروژهها دارای اهمیت هستند، اما طرحهای مرتبط با مطالبات مستقیم مردم در اولویت قرار دارند.
وی با بیان اینکه این طرحها در حوزه عدالت آموزشی، سلامت و انرژی تعریف شدهاند، گفت: برنامههای دهه فجر بهگونهای طراحی شدهاند که زمینه مشارکت گسترده مردم را فراهم کنند.
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