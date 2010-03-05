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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۸

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: همدلی و اتحاد امت مسلمان پیشرفت و ترقی را موجب شده، به جهان اسلام قدرت و اقتدار می‌بخشد.

آیه روز:

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ .

و نیکى با بدى یکسان نیست [بدى را] آنچه خود بهتر است دفع کن آنگاه کسى که میان تو و میان او دشمنى است گویى دوستى یکدل مى‏گردد .

سوره فصلت، آیه 34

حدیث امروز:

حضرت زهرا (س) :

فجعل الله . طاعتنا نظاما للملة و إمامتنا أمانا من الفرقة .

خداوند اطاعت و پیروی از ما اهل بیت (ع ) را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسلامی ، و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است .

احتجاج طبرسی ، ایران : انتشارات اسوه ، ج 1 ، ص 258

 

کد مطلب 1044346

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