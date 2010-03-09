نهاد روابط عمومی وزارت بهداشت حذف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حمید حسینی افزود: بر اساس بند د ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشت مهرماه سال 86 سطوح مدیریتی وزارتخانه ­ها و معاونتهای رئیس­ جمهوری به 25 اداره کل محدود شده است.

وی افزود: تغییر ساختار اداری نهاد روابط عمومی این وزارتخانه و ادغام آن با اداره کل حوزه وزارتی به هیچ وجه به معنای حذف این نهاد مهم و اثر­گذار در جامعه نبوده و کارکنان این نهاد در یک باز تعریف جدید اداری همچون گذشته وظایف محوله را با قدرت و قوت بیشتر به حول قوه الهی انجام خواهند داد.

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: هیچکدام از ادارات وابسته به نهاد روابط عمومی این وزارتخانه منحل نشده و مسئولان و کارکنان این ادارات نیز در تداوم انجام ماموریتهای سازمانی خود کاملا راسخ هستند و اینجانب رجاء ­واثق دارم با مظاهرت و مساعدت دیگر همکاران وزارتخانه و نیز تعامل مثبت با اصحاب رسانه­، گامهای موثری در اجرای اهداف نظام سلامت برداریم.

