ادامه حملات ارتش و شهرک نشینان صهیونیست در کرانه باختری و قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، این تجاوزگری شامل یورش به خانهها و روستاها، پرتاب بمبهای صوتی و گاز، و خشونت مستقیم علیه فلسطینیان است، در حالی که شهرکنشینان صهیونیست نیز با پرتاب سنگ به فلسطینیان در شمال قدس حمله میکنند.
به گزارش خبرنگار الجزیره، ارتش رژیم اسرائیل به خانهای در روستای مادما در جنوب نابلس یورش برده و همچنین برای دومین بار در ساعات اخیر به روستای المغیر در رامالله یورش برده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای اشغالگر با پرتاب بمبهای صوتی و گاز، یک مرد، یک کودک و یک زن جوان را بازداشت کردند و پس از آن از روستا خارج شدند.
همچنین در منطقه حواره در مسافر یطا، در جنوب الخلیل، دو برادر فلسطینی توسط ارتش رژیم اسرائیل بازداشت شدند.
همچنین گزارش شده که شهرک نشینان پرچمهای اسرائیل را بر روی زمینهای فلسطینیان برافراشته که این اقدام با اعتراض ساکنان روبرو شده است و این اقدامات تحت حفاظت نیروهای ارتش صهیونیستی انجام شد.
خبر دیگر اینکه در شمال قدس، دو فلسطینی در تجمع معازی جبع با پرتاب سنگ از سوی شهرکنشینان زخمی شدند. همچنین یکی از منازل این تجمع به آتش کشیده شد که اهالی موفق به خاموش کردن آن شدند.
این حملات و اقدامات تجاوزکارانه بخشی از موج حملات گسترده صهیونیستها است که از آغاز جنگ علیه نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و شامل کشتار، تخریب خانهها، آوارگی و گسترش شهرکسازی بوده است.
بر اساس آمار رسمی، این اقدامات تا کنون به شهادت دستکم ۱۱۱۰ فلسطینی، زخمی شدن بیش از ۱۱۵۰۰ نفر و بازداشت بیش از ۲۱۰۰۰ فلسطینی منجر شده است.
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