به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه آمده است: مجموعههای نوروزی "دارا و ندار"، "چاردیواری"، "زن بابا" که در ایام تعطیلات نوروزی از شبکههای تهران، یک و سه پخش شد بیانگر حرکت رو به رشدی است که به همت مدیران محترم سازمان و شبکهها و جهتگیری صحیح آنها در مسیر احیای هنر متعهد و طنز مسئولانه و غنیسازی اوقات فراغت مخاطبان در رسانه ملی به نمایش گذاشته شد.
در نامه مظفر اشاره شده است: اگر چه حرکتهای بدیع و نوآوریهای متعهدانه و مسئولانه در تجلی هنر اسلامی به دلائل مختلف مسیر صعب و دشواری را در عرصه هنرورزی و جذب مخاطبان طی میکند که در جای دیگر نیاز به آسیبشناسی دقیق دارد و بدین جهت مجموعههای مذکور نیز خالی از اشکال و نقص نیستند، اما بدون تردید اراده و اهتمام مدیران دلسوز و تهیهکنندگان متعهد و مجرب به ارتقای کیفیت تولیدات و داشتن دغدغههای دینی و انقلابی و ملی در آنان، سمت و سوی هنر و بازیگری را متعهدانه، دردمندانه و نهایتاً ارزشمند ارائه خواهد ساخت و ضمن ایجاد ذائقههای جدید و ساماندهی توقعات و انتظارات مخاطبان، همسو با ارزشها و آرمانهای نظام اسلامی، دریچههای نوینی را در عرصه فرهنگ و هنر کشور به ویژه در رسانه ملی باز خواهد گشود و دستاندرکاران دیگر عرصه فیلم و سریال طنز را در نیز در مسیر هنر متعهدانه و مسئولانه و مهندسی پیام و فرهنگ مطلوب ترغیب و تشویق خواهد کرد.
در پایان نامه مظفر یادآور شده: شورای نظارت بر صدا و سیما به لحاظ جمعبندی مثبت و مفید خود از سریالهای نوروزی از اهتمام کلیه مدیران و دستاندرکاران محترم ذیربط تشکر کرده و موفقیت روزافزون پیکار گران عرصه فرهنگ و هنر متعهد را در تحقق هر چه بهتر رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به رشد و ارتقای شاخصهای آگاهی، امیدبخشی، دینمداری و اخلاقگرایی در برنامههای تولیدی و تامینی رسانه ملی از خداوند منان مسئلت مینماید.
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