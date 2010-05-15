گفتگوی مدیرعامل با مرفاوی و بازیکنان/ تمرین انفرادی برای فرهاد مجیدی

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 17 امروز در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد، بیش از 50 نفر از هواداران استقلال نیز حضور داشتند و به تشویق اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم پرداختند.

در شروع تمرین صمد مرفاوی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و از آنها خواست دیدار با پیکان را نیز جدی بگیرند و تمام تلاششان را برای کسب امتیاز این دیدار به کار بگیرند.

تنها غایب تمرین امروز سیاوش اکبرپور بود که گفته شد به علت مسمومیت با اجازه کادر فنی در تمرین حضور نداشته است. ضمن اینکه فرهاد مجیدی نیز به دلیل مصدومیت دقایقی زیر نظر امین نوروزی به تمرینات ویژه پرداخت.

امیررضا واعظی آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال نیز با حضور در تمرین آبی پوشان دقایقی برای بازیکنان صحبت و کرد و سپس چند دقیقه ای نیز به گفتگوی ویژه با صمد مرفاوی پرداخت. دیدار آشتیانی با مرفاوی در شرایطی صورت گرفت که طی روزهای گذشته شایعات زیادی در مورد مرفاوی مطرح شده است.

تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در آخرین دیدار از نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر آماده می کند، عصر یکشنبه نیز در ورزشگاه دستگردی تمرین خواهد کرد. دیدار با پیکان روز چهارشنبه در قزوین برگزار می شود.