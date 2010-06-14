پارک زرقان در انبوه زباله ها گم شد/ طبیعتگردی فارس رو به زوال

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، پارک جنگلی زرقان در جاده شیراز - مرودشت و در جنب پالایشگاه شیراز قرار گرفته و مساحتی معادل 200 هکتار دارد.

پارک چنگلی زرقان به واسطه وسعتی که دارد و نزدیکی آن به شیراز فرصت بسیار مناسبی به شمار می رود که باید از آن استفاده لازم را صورت داد و این منطقه را به محیط ویژه گردشگری و تفریحی تبدیل کرد.

اما آنچه اکنون در این پارک جنگلی قابل مشاهده است زباله های انباشته شده در آن است که در گوشه گوشه محیط پراکنده شده اند و بیشتر به جای آنکه به جنگل شباهت داشته باشد به سایت دفن زباله شبیه است.

زباله و آشغالهایی که در محیط پارک ریخته شده فضایی را به وجود آورده که نه تنها فضای بصری پارک را دچار ایراد کرده بلکه مسائل بهداشتی محیط پارک را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

نمایی از پارک جنگلی زرقان

پارک جنگلی زرقان یکی از مناطقی است که مردم شیراز، ساکنین منطقه زرقان و حتی شهروندان شهرستان مرودشت اوقات فراغت خود را در آن به استراحت می پردازند اما این پارک به هیچ عنوان برای تفریح مردم مناسب سازی نشده است.

در این پارک هیچگونه امکانات رفاهی و تفریحی دیده نمی شود و اینکه مردم اطراف این پارک برای استراحت به منطقه مذکور مراجعه می کنند فقط به خاطر موقعیت جغرافیایی آن است که نزدیک به سکونتگاه آنهاست در غیر این صورت اگر فضایی مشابه آن با امکاناتی بهتر باشد پارک جنگلی شیراز در اولویت بعدی مردم قرار می گرفت.

تنها امکانات تفریحی پارک فضای بازی کودکان با وسایلی است که ظرف 10 سال گذشته در این مکان نصب و رها شده و هیچگونه تلاشی برای نوسازی آن و تغییر وسایل بازی صورت نگرفته و وسایل بازی فعلی پارک نیز به حدی قدیمی و فرسوده هستند که بچه ها هیچگونه تمایلی برای بازی در آن و استفاده از وسایل مذکور ندارند.

سرویس بهداشتی پارک نیز به هیچ عنوان بهداشتی نیست و کمتر کسی رغبت استفاده از آنها را دارد ضمن اینکه سکوهایی که برای شستشو و آب شرب تعبیه شده نیز ظرف چند سال گذشته به شکل فعلی خود باقیمانده و گردشگران فقط از آن برای برداشت آب شرب و شستشو آن هم در حد محدود استفاده می کنند.

یکی از معدود امکاناتی که برای پارک فراهم شده تانکر آبی است که هر از چند ساعتی جاده خاکی آن را آبپاشی می کنند تا با وزیدن باد گرد و خاک بلند نشود.

سرویسهای بهداشتی پارک

سطلهای زباله شکسته شده یا پر شده، صندلی هایی که از فرط فرسودگی شکسته اند و لیوانها، سفره های یکبار مصرف و شیشه های نوشابه ای که گرداگرد محیط پارک رها شده اند مشکلاتی است که نه تنها وضعیت زیست محیطی پارک را دچار مشکل کرده بلکه از لحاظ بهداشت محیطی و فضای بصری نیز پارک جنگلی را با آسیب مواجه کرده است.

اغلب نیمکتهای تعبیه شده در این پارک قدیمی و فرسوده است و از این بابت بیشتر این نیمکتها شکسته اند و به نظر می رسد ظرف پنج تا شش سال گذشته هیچ تلاشی برای بازسازی و تعمیر آنها صورت نگرفته است.

پارک جنگلی و فرصتهای متعدد / مجتمع های گردشگری در پارک ایجاد شود

پارک جنگلی شیراز دارای ویژگیهای خاص جغرافیایی است و این پارک در نزدیکی شیراز و در مسیر اصلی ورودی این شهر و مسیر مواصلاتی شهرستان مرودشت و مجموعه تاریخی تخت جمشید قرار گرفته است.

این موقعیت جغرافیایی بدین معنی است که این پارک می تواند پذیرای گردشگرانی باشد که قصد دارند از مجموعه تاریخی تخت جمشید دیدن کنند یا وارد شیراز شوند البته به شرط اینکه فضای اسکان مناسب گردشگران در این پارک ایجاد شود.

فضای بازی کودکان

باید دانست که فضای طبیعی و جنگلی که در این پارک وجود دارد برای گردشگرانی که قصد دارند از محیط طبیعی استفاده کنند به ویژه گردشگران خارجی جاذبه های زیادی خواهد داشت.

برهمین اساس در بخشهای مختلف نیز ایجاد مجتمع های متنوع گردشگری در پارک جنگلی شیراز به واسطه فضای گسترده آن می تواند برای شهروندانی که قصد تفریح دارند نیز مناسب باشد.

در این خصوص بخش خصوصی می تواند وارد شود و اقدامات لازم را برای ایجاد محیطی مناسب برای تفریح و گردشگری فراهم کند البته به شرط اینکه آسیبی به جنگلهای پارک و فضای طبیعی آن وارد نشود و در پی آن نیز اگر مانعی بر سر این کار وجود دارد باید از سوی مسئولان رفع و هموار شود.

این پارک در ابتدای امر برای فضای سبز پالایشگاهی که در مجاورت آن قرار گرفته بود ایجاد شده و طی این سالها به منطقه ای طبیعی برای گردشگری و تفریح شهروندان تبدیل شد که طی یک ماه گذشته نیز اسناد مالکیت آن به شهرداری زرقان منتقل شده است.

شهردار زرقان: برای پارک طرح گردشگری داریم / دعوت از بخش خصوصی

شهردار زرقان در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی پارک جنگلی مذکور که در مسیر شیراز به تخت جمشید قرار گرفته این منطقه دارای اهمیت است.

حسین خانی با اشاره به اینکه برای این پارک، طرح گردشگری وجود دارد، عنوان کرد: در مرحله اول احیای درختان مورد نظر قرار گرفته که در حال حاضر آب رسانی به درختان و حفظ، توسعه و احیای آن در حال انجام است.

زباله های ریخته شده در محدوده پارک

وی با اشاره به اینکه در مرحله دوم، امنیت پارک مورد توجه قرار می گیرد، عنوان کرد: در این خصوص با مسئولان امنیتی نیز هماهنگی های لازم صورت گرفته تا مباحث امنیتی پارک نیز مناسب شود.

شهردار زرقان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه برای احیای این پارک از بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد، گفت: در این رابطه از بخش خصوصی دعوت می شود برای سرمایه گذاری در این پارک آمادگی خود را اعلام کنند.

خانی در پاسخ به این سئوال که این پارک شرایط مناسبی برای ایجاد مجتمع های گرشگری برای گردشکران داخلی و خارجی دارد، عنوان کرد: برای این بخش نیز از سرمایه گذاران جهت انجام سرمایه گذاری دعوت به عمل می آید ضمن اینکه با توجه به فضای سبز موجود در پارک و قرار گرفتن آن در مسیر گردشگری و نزدیکی به کوه بمو، برای اسکان گرشگران نیز در این پارک برنامه هایی داریم که برای آن از بخش خصوصی دعوت به عمل می آید.

خانی در پاسخ به اینکه برای اجرای طرحهای گردشگری به اعتبارات استانی نیز نیاز خواهد بود، بیان کرد: در حال حاضر به پیشنهاد شهرداری زرقان و موافقت شورا 300 میلیون تومان در سال جاری اختصاص می یابد و در ادامه چنانچه طرح گردشکری پارک مصوب شود از اعتبارات دولتی نیز برای آن استفاده خواهیم کرد.

بهداشت پارک مورد رسیدگی قرار می گیرد

شهردار زرقان در ادامه در پاسخ به این مطلب که در حال حاضر این پارک از نظر بهداشتی در بخش زباله ها، سرویسهای بهداشتی و ... مشکلاتی دارد نیز بیان کرد: در این رابطه به یکی از موضوعاتی که توجه شده ایجاد سطلهای زباله در پارک و توجه به سرویسهای بهداشتی بوده که کارهای لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.

به گزارش مهر، در حال حاضر مسئولیت مشکلات موجود فعلی در پارک جنگلی زرقان را نمی توان به شهرداری این شهر نسبت داد زیرا ظرف یک ماه از تحویل پارک به شهرداری نمی توان انتظار داشت تمام مشکلات آن برطرف شود.

شیرهای آب پارک

اما در عین حال باید ضرورتها و فرصتی که این فضا برای گردشگری استان فارس ایجاد کرده نیز برای مسئولان امر روشن باشد و در این رهگذر کمکهای اساسی برای احیای این پارک جنگلی انجام گیرد.

توجه ویژه مسئولان استان به احیای این پارک می تواند زمینه ساز اشتغال مناسب برای اهالی منطقه باشد و در پی آن می تواند ظرفیتی دیگری را به ظرفیتهای اقتصادی استان فارس اضافه کند.

طبیعت گردی استان فارس این روزها با مشکلات مختلفی در پی وقوع خشکسالیهای مستمر مواجه شده و پارک جنگلی زرقان می تواند جایگزین مناسبی باشد برای آن دسته از مناطق طبیعت گردی که خشکسالی آسیبهای جدی را بر آن وارد کرده است.

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گزارش: هژیرفتحی

عکس: هادی فتحی