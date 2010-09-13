بادامچیان در گفتگو با مهر : احمدی نژاد خود را از نیروهای موتلفه محروم کرد

مصاحبه تفصیلی خبرنگار سیاسی مهر با اسد الله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی و نماینده تهران در مجلس ، در اتاقی بسیار ساده و کوچک که دیوارهایش با قفسه های کتاب پوشیده شده بود و اتاق کار وی در حزب موتلفه است، انجام شد.

بادامچیان در طول مصاحبه به تمامی سئوالات جواب داد و در انتهای مصاحبه با نظر خواهی از خبرنگار و عکاس مهر گفت: دوست دارید از میان کتابهایی که تالیف خودم است کدام را به رسم یاد بود به شما هدیه بدهم.

او که همواره به دلیل نداشتن تلفن همراه مورد انتقاد خبرنگاران بویژه خبرنگاران حوزه احزاب است در این باره می گوید: به دلیل علاقه زیاد و ارادتی که دوستان به من دارند و اینکه اگر به من تلفن کنند نمی توانم جواب ندهم برای آنکه شرمنده آنان نشوم موبایل نمی خرم ، موضوع دیگر اینکه اگر من موبایل داشته باشم همیشه باید پاسخگوی دوستان باشم و دیگر نمی توانم اکنون با این آسودگی پاسخگوی سئوالات شما باشم.

عذرخواهی راه بازگشت است

اسدالله بادامچیان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این گفتگو درباره سخنان رهبری مبنی بر اینکه باید جذب حداکثری در کشور اتفاق بیفتد افزود: جذب حداکثری بیشتر مربوط به دستگاه های حکومتی و دولتی است. نظام اسلامی اساسا نظام محبت و اخلاق است و با نگاهی به گذشته انقلاب اسلامی می توان دید که تعداد محاکمه شدگان از دستگاه گذشته و محکوم شدگان در انقلاب اسلامی بسیار کم بودند و در هیچ انقلابی این تعداد کم سابقه ندارد.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با اشاره به شکنجه شدن خود در زمان رژیم شاهنشاهی افزود: در آن دوران شکنجه های بسیار سختی درانتظار مخالفان شاه بود اما با وقوع انقلاب اسلامی واستقرار نظام جمهوری اسلامی، نظام مدارای بی سابقه با مخالفان کرد و کسانی را که درهر حکومت دیگری اعدام می شدند در نظام اسلامی از رحمت بهره مند شدند و اسلام راه را برای کسانی که خطا و جرمی از آنان سر می زند باز نگه داشته است و توبه و عذرخواهی راه بازگشت است.

بادامچیان ادامه داد: در میدان سیاست اسلامی هم همین روش ها باید پیاده شود و اگر کسانی اشتباه کردند می توانند با جبران آن اشتباهات بازگشت به محیط را برای خودشان فراهم کنند.

وی با اشاره به خاطره ای از امام راحل (ره) گفت: امام نیز در زمانی که بنی صدر مخفی و مرتکب خیانت شده بود، گفتند که توبه کند و بازگردد و همچنین درباره بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین نیز توبه آنان پذیرفته شد و بازگشتند و پس از وقایع انقلاب در زمان جنگ تحمیلی به جبهه رفتند، شهید شدند و اکنون نیز از موقعیت خانواده شهدا برخوردارند.

مجازات سران فتنه لازم نیست

نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: چرا باید اصرار داشته باشیم کسی مجازات و محکوم شود. امروز وضعیتی برای سران فتنه در بین اجتماعات مردم بوجود آمده است که خودشان نمی توانند بیرون بیایند و مورد تنفر عمومی نسبت به اعمال و مواضعشان قرار دارند.

وی معتقد است سران فتنه می توانند با اصلاح مواضع خود به آغوش ملت بازگردند و با اعلام وفاداری خود به قانون و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فعالیت های خود را مجددا در جامعه آغاز کنند.

احتمال دیدار سفیران موتلفه با چهره های سیاسی مخالف

بادامچیان همچنین در بیان اینکه احزاب چه وظیفه ای درباره اجرایی شدن سخنان مقام معظم رهبری دارند افزود: متن سخنرانی مقام معظم رهبری مورد تحلیل و بررسی اعضای حزب موتلفه اسلامی قرار گرفته و مقرر شده است که بر اساس این سخنان مواضع خود را در مورد مسائل مختلف بررسی و روشن کنیم و زمینه را برای اجرای سخنان ایشان فراهم کنیم.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به اینکه راهکار موتلفه برای ایجاد کردن فضای جذب حداکثری چیست، گفت: ممکن است موتلفه بخواهد گروه های دیدار کننده ای را برای ملاقات با افراد سیاسی که دچار اختلافات در فضای سیاسی کشور شده اند بفرستد و تلاش کند تا مجددا فضای وحدت بیشتری در جامعه ایجاد شود.

وی تاکید کرد: در گذشته نیز موتلفه خیلی کوشش کرد درجریانات وقایع سال گذشته با گروه های مختلف دیدار کرده و اختلافات را حل کنند و همواره مشی ما به گونه ای بوده است که نمونه باشیم.

بادامچیان در پاسخ به اینکه این دیدارها با چه کسانی انجام می شود و آیا کسانی که سران فتنه نامیده می شوند نیز از جمله این افراد هستند ، گفت: ملاقات ها با کسانی انجام می شود که آمادگی داشته باشند و هر کاری از دستمان بر بیاید در این زمینه انجام می دهیم.

به اعتقاد بادامچیان اختلاف سلیقه ها میان مجموعه های داخل نظام موضوعی طبیعی است و ما باید آن را به وحدت تبدیل کنیم اما در مورد افرادی که خودشان از جامعه گریختند و گرفتار غول بیابانی شدند باید به گونه ای دیگر عمل کرد.

وی افزود: موتلفه درگذشته دعوت ها ودیدارهایی را پس ازجریانات وقایع انتخابات با افراد مختلف داشته است و بسته به تصمیم جمع ممکن است این دیدارها مجددا تکرار شود.

وی تاکید کرد: با بررسی درستی راهکار و حرکت به سمت خرد جمعی در این مورد تصمیم می گیریم.

نماینده تهران در مجلس در بیان نقش احزاب و میزان تاثیرگذاری آنها در جامعه نیز گفت: اصولا در ایران بعد از نظام جمهوری اسلامی فعالیت احزاب بسیار گسترده تر شده است و شاید در سالهای اولیه شکل گیری انقلاب گروه هایی سوء استفاده کرده اند. همچون جبهه ملی، گروه های کمونیستی و نهضت ملی که به تدریج به توطئه و جرائم دست زدند و مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند اما دیگر احزاب به صورت سالم فعال بودند و همچنان نیز به فعالیت خود ادامه می دهند.

عضوکمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور با اشاره به فعالیت نهضت آزادی نیز افزود: نهضت آزادی درخواست پروانه فعالیت خود را به کمیسیون ارجاع داد و کمیسیون ماده 10 احزاب نیز با استدلالات حقوقی بسیار قوی درخواست آنان را رد کرد و فعالیت این تشکل را غیر قانونی قلمداد کرد و پس از این اقدام آنها اعلام کردند که کمیسیون ماده 10 احزاب صلاحیت رسیدگی به پرونده آنها را نداشته است و خود تشکلی غیر قانونی است. پس این پرسش پیش می آید که اگر کمیسیون ماده 10 احزاب را به رسمیت نمی شناختید چرا درخواست پروانه از این کمیسیون کردید؟

وی ادامه داد : آنها به صورت غیر قانونی همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهند و احزاب دیگر نیز در کشور فعالند.

دولت دهم خودش را از نیروهای موتلفه محروم کرده است/موتلفه خلاف آشکار مالی ندارد

بادامچیان در پاسخ به این سئوال که آیا دولت نهم و دهم از نیروهای متخصص حزب موتلفه برای دولت سازی استفاده کرده است؟گفت:نه تاکنون این بهره گیری از موتلفه از سوی دولت نهم و دهم اتفاق نیفتاده است، اما موتلفه در جریانات گوناگون کشور در مراحل و دوره های تاریخی مختلف از جمله دوران سازندگی نقش بسزایی داشته است و در دولت نهم و دهم نقش حزبی خود را حفظ کرده است اما اینکه در دولت حضور داشته باشیم نه، حضور نداشتیم چرا که کار حزب در ایران اکنون تشکیل دولت و حکومت نیست،و دولت نهم و دهم نتوانسته از موتلفه به عنوان حزب در نیرو سازی و اجرا استفاده کند.

وی در پاسخ به اینکه ارزیابی شما از این موضوع چیست، افزود: من ارزیابی خوب یا بد از این موضوع ندارم اما به نظرمن دولت نهم ودهم خودش را ازنیروهای موتلفه اسلامی محروم کرده است. چرا که نیروهای موتلفه، نیروهای تشکیلاتی موثری هستند که تا کنون هیچ گونه خلاف آشکار مالی نداشتند.

وی معتقد است : نیروهای موتلفه از سلامت و پاکی بسیار خوبی برخوردارند و دولت اگر نتوانسته است از آنها استفاده کند موضوع مطلوبی برای دولت نیست و موتلفه به عنوان یک حزب در تصمیم سازی های جمعی موثر است و برای این حزب فرقی نمی کند که از آنها در دولت استفاده شود یا نشود چرا که ما در سراسر کشور نیروهای تجربه آموخته و تربیت شده فراوان داریم و روز به روز نیز در حال افزایشند.

ادامه دارد ...