اهدای اسناد مالکیت ۱۶ هزار هکتاری اراضی منطقه پارس شمالی به وزارت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در آیین اهدای اسناد مالکیت ۲۸۰ فقره سند مفروز اراضی منطقه پارس شمالی که با حضور وزیر نفت، رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر و استاندار بوشهر برگزار شد، اظهار کرد: در جریان هفت سفر استانی به بوشهر و برگزاری جلسات متعدد، مشخص شد مجموعه‌ای با بیش از ۳۵ سال سابقه فعالیت فاقد سند مالکیت رسمی بوده است که این موضوع ضرورت اقدام فوری را دوچندان می‌کرد.

وی با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت در مناطق دارای ارزش اقتصادی بالا افزود: هرچه رشد مالی و اقتصادی یک منطقه افزایش می‌یابد، به همان نسبت احتمال جعل اسناد و طرح دعاوی حقوقی نیز بیشتر می‌شود. بر همین اساس، با تشکیل کارگروه ویژه، اقدامات مؤثری انجام شد که از جمله آنها می‌توان به صدور اسناد مالکیت ۱۶ هزار هکتار از اراضی منطقه پارس شمالی به نام دولت، به نمایندگی منطقه یک پارس، اشاره کرد.

بابایی ادامه داد: در مناطق عسلویه و کنگان نیز تاکنون ۱۶ هزار و ۱۴۸ هکتار، معادل ۱۶۱ میلیون مترمربع، تثبیت مالکیت و سنددار شده و گام بعدی، صدور اسناد مالکیت برای ۱۸ هزار هکتار دیگر است که فرآیند آن آغاز شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از تلاش همکاران ثبتی و همراهی دستگاه قضایی استان بوشهر تصریح کرد: تمامی این اقدامات بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه‌ای به وزارت نفت انجام شده و امور قضایی نیز با راهنمایی رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به نتیجه رسیده است.

وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر خاطرنشان کرد: در جلسه شورای اداری استان، دستاوردهای مهمی در حوزه تثبیت مالکیت ارائه شد که این اقدامات را می‌توان کاری بزرگ، ماندگار و مبارک دانست. همچنین در بندر امام حسن شهرستان دیلم، پس از ۷۰ سال، اسناد مالکیت ۲۸۶ هزار هکتار از اراضی شرکت نفت فلات قاره صادر شده است.

بابایی در پایان تأکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی کامل دارد تا در سایر استان‌های نفت‌خیز و دارای پالایشگاه نیز نسبت به صدور و تثبیت اسناد مالکیت اراضی مرتبط اقدام کند؛ اقدامی که در نهایت به حل مشکلات مردم و تحقق هدف مشترک تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها منجر خواهد شد.