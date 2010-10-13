وردی نژاد از دانشگاه تهران بازنشسته شد/ اظهارات وردی نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وردی نژاد با مرتبه علمی استادیاری به عنوان عضو هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه تهران تدریس می کرد و در زمینه "مدیریت بحران و رسانه ها" و "جامعه شناسی خبر" دارای تألیف های متعدد است.

فریدون وردی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به استناد تصمیم هیئت امناء دانشگاه تهران بازنشسته شده ام ، گفت: یک روز پس از مراجعه به دفترم مشاهده کردم حکم بازنشستگی ام روی میزم است. هیچ خبر قبلی هم نداده بودند. وسایلم را جمع کردم و آمدم بیرون. لذا ارتباطم با دانشگاه تهران قطع شده است.