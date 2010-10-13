وردی نژاد از دانشگاه تهران بازنشسته شد/ اظهارات وردی نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر وردی نژاد با مرتبه علمی استادیاری به عنوان عضو هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه تهران تدریس می کرد و در زمینه "مدیریت بحران و رسانه ها" و "جامعه شناسی خبر" دارای تألیف های متعدد است.
فریدون وردی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به استناد تصمیم هیئت امناء دانشگاه تهران بازنشسته شده ام ، گفت: یک روز پس از مراجعه به دفترم مشاهده کردم حکم بازنشستگی ام روی میزم است. هیچ خبر قبلی هم نداده بودند. وسایلم را جمع کردم و آمدم بیرون. لذا ارتباطم با دانشگاه تهران قطع شده است.
فریدون وردی نژاد افزود : 15 شهریور ماه بازنشستگیام را به استناد قانون خدمات کشوری ابلاغ کردند. چند روز پس از آن حکم جدیدی آمد که در این حکم جدید استناد بازنشستگی ام از "قانون خدمات کشوری" به "مصوبه هیئت امناء دانشگاه تهران" تغییر یافته بود.
وی خاطرنشان کرد: ظاهرا استناد قبلی غیر قانونی بود چون یک عضو هیئت علمی بر اساس قانون خدمات کشوری باید دست کم 35 سال خدمت و بالای 65 سال سن داشته باشد تا بازنشسته شود. اما در صورتی که تمام سوابقم از اول انقلاب را هم جمع می کردند به 35 سال نمی رسید لذا استنادی که برای بازنشستگی ام در نظر گرفته بودند را تغییر دادند و عنوان کردند هیئت امناء تصمیم گرفته است.
وردی نژاد از دکتر عابد جعفری و دکتر داود کریمی دستجردی به عنوان دیگر اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نام برد که همزمان و مشابه وی بازنشسته شده اند و به مهر گفت: شخصا اعتراض و صحبتی نداشته ام ولی برخی همکاران که بازنشسته شدند اعتراض کرده بودند که آنچه تحت عنوان قانون خدمات کشوری به عنوان استناد بازنشستگی شان قرار گرفته است، غلط است. لذا چون سابقه مان 35 سال نبود دانشگاه نیز استناد حکم بازنشستگی را تغییر داد و اعلام کرد هیئت امناء دانشگاه تهران تصمیم گرفته که بازنشسته شوید.
این عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه آیا مذاکره ای از سوی دانشگاه برای ادامه همکاری صورت گرفته است ، گفت: رئیس دانشکده مدیریت گفت از دانشگاه تهران ابلاغیه ای آمده که به هیچ وجه برای این اساتید - حتی به صورت قراردادی و به شکل کمکی - کلاس نگذارید. فقط پایان نامه های قبلی دکتری و کارشناسی ارشد که از قبل داشته ام را ادامه می دهم تا دانشجویان فارغ التحصیل شوند.
فریدون وردی نژاد درباره ابلاغ حکم بازنشستگی اش نیز گفت: هنوز حکم کارگزینی به ما ارائه نشده است. فقط ابلاغ رئیس دانشگاه تهران را دریافت کردیم. نه رئیس دانشگاه و نه رئیس دانشکده درباره بازنشستگی ام با بنده هیچ مذاکره و صحبتی نکردند. فقط یک روز به دفترم مراجعه کردم و مشاهده کردم حکم بازنشستگی ام روی میزم است. هیچ خبر قبلی هم نداده بودند.
این عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تهران با بیان اینکه "ارتباطم با دانشگاه تهران قطع شده است" با یادآوری اینکه با مرتبه استادیاری بازنشسته شده است ، گفت: از ماهها قبل برای ارتقا به دانشیاری اقدام کرده بودم اما پرونده را به هر دلیل فعال نکرده بودند. نه افت علمی داشتم، نه ...، ولی به هر حال تصمیم گرفتند و تقدیر چنین بود.
یادآوری می شود فریدون وردی نژاد از سال 72 به مدت 8 سال مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) بود. تاسیس دانشکده خبر در خبرگزاری جمهوری اسلامی و راه اندازی روزنامه ایران از مهمترین اقدامات وی در دوران مدیر عاملی ایرنا محسوب می شود.
این فعال رسانه ای در سال 80 همزمان با واگذاری مسئولیت خبرگزاری ایرنا، این بار در کسوت یک دیپلمات عازم چین شد تا مأموریت چهار ساله ای را به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین به اتمام برساند.
عضویت در کمیته سیاسی، علمی و راهبردی سند چشم انداز 20 ساله نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در کمیته سیاست خارجی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از فعالیت هایی است که وردی نژاد از سال 86 پیگیری می کند.
مدیریت استراتژیک منابع انسانی، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت تغییر، ژئوپولیتیک اطلاعات، جامعه شناسی، روانشناسی سیاسی، سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهاد های اداری، روابط بین الملل، سیاستگذاری خبری، ارتباط شناسی، افکار عمومی و جنگ روانی و سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته از جمله محورهایی است که این عضو هیئت علمی بازنشسته در دوران تدریس خود ارائه کرده است.
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