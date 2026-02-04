سیروس نادری زرنه در گفتگو با خبرنگار مهر، از میزان بارشهای دریافت شده از اواخر وقت روز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه لغایت صبح روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه خبر داد.
وی با اشاره به تداوم اثرات هشدارهای سطح زرد و نارنجی هواشناسی استان اعلام کرد: در این سامانه ها بارشهای قابل توجهی در سطح استان ثبت شده است.
وی گفت: بر اساس گزارشات دریافتی از ایستگاههای سطح استان، بیشترین میزان بارش با ۹۷ میلیمتر مربوط به ایستگاه «زیفل» بوده است. پس از آن، ایستگاههای بانکل ولی با ۸۰.۱ میلیمتر و پلک لک با ۷۶.۱ میلیمتر در ردههای بعدی قرار گرفتند.
این مقام مسئول افزود: بارشهای مناسبی در مناطق مختلف استان رخ داد، به طوری که مناطقی چون ایوان با ۷۲ میلیمتر، چوار با ۶۰ میلیمتر و مرکز شهر ایلام با ۵۶ میلیمتر، از این رحمت الهی بهرهمند شدند. همچنین، ایستگاههای مهر ملکشاهی ۵۹ میلیمتر و فرودگاه ایلام ۵۴.۳ میلیمتر نیز شاهد بارندگیهای خوبی بودند.
مدیرکل هواشناسی ایلام در ادامه به تفاوت میزان بارشها در مناطق مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی که مناطق شمالی و مرکزی استان بارشهای چشمگیری داشتند، ایستگاه مهران تنها ۸.۳ میلیمتر بارندگی ثبت کرده است، که این نشاندهنده تمرکز اصلی بارشها در نیمه شمالی استان بوده است.
نادری زرنه در پایان تأکید کرد که با توجه به هشدارهای قبلی، این میزان بارندگیها با توجه به شرایط فصلی و توپوگرافی منطقه مورد انتظار بوده و لازم است شهروندان همچنان نسبت به شرایط جوی احتیاط لازم را رعایت کنند.
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