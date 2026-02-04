ترافیک سنگین در چالوس و هراز؛ بارش برف در محورهای شمالی

سرهنگ سیاوش محبی، جانشین رئیس پلیس راه فراجا، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا تونل شماره ۱۸ سنگین است.

وی افزود: در محور چالوس مسیر جنوب به شمال نیز حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه با ترافیک سنگین مواجه هستیم و در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده گالری امامزاده هاشم، حدفاصل پلور تا زیار و همچنین محدوده‌های بایجان و سه‌راهی چلاو ترافیک سنگین گزارش شده است.

محبی ادامه داد: در آزادراه تهران کرج قزوین محدوده کمالشهر و آزادراه تهران قم محدوده وهن‌آباد ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

به گفته وی، در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران بومهن، آزادراه تهران پردیس و آزادراه قزوین رشت در مسیر رفت و برگشت، همچنین در محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران شمال در مسیر شمال به جنوب، تردد روان است.

جانشین رئیس پلیس راه فراجا درباره شرایط جوی نیز گفت: محورهای شمالی دارای بارش برف و باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات هستند.

وی تصریح کرد: بارش برف و باران در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، تهران، البرز، سمنان، گلستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده و در برخی محورهای استان‌های خراسان رضوی، مرکزی، خراسان شمالی و ایلام نیز بارش باران جریان دارد.

محبی همچنین از انسداد محورهای غیرشریانی پونل خلخال، هشتگرد طالقان و دندی تخت سلیمان خبر داد و افزود: محورهای گنجنامه تویسرکان، سروآباد پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت پادنا در مسیر رفت و برگشت و وازک بلده نیز دارای انسداد فصلی هستند.