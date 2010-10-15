نام عراق در کتاب "گینس" ثبت شد/ در برابر تشکیل دولت مانع تراشی نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، سید عمار الحکیم شب گذشته از تاخیر در روند تشکیل دولت عراق که وارد هشتمین ماه خود شده است، انتقاد و اعلام کرد: عراق با این اقدام توانست اسم خود را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند، زیرا هیچ کشوری تاکنون برای تشکیل دولت خود تا این حد تاخیر نداشته است.

وی در جریان سخنرانی در یک همایش فرهنگی در بغداد اظهار داشت : مجلس اعلای اسلامی هرگز در برابر ائتلاف ها برای تشکیل دولت نخواهد ایستاد و همچون مانعی بزرگ بر سر راه ائتلاف هایی که می توانند اکثریت پارلمان را از آن خود کنند نخواهد بود.

این رهبر مطرح ائتلاف ملی همچنین از همه کسانی که توانایی تشکیل دولت یا جذب اکثریت پارلمان را دارند خواست که برای حل بحران تشکیل دولت تلاش کنند.