به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد یدالله رحمانی عصر شنبه از برنامههای ویژه دهه فجر برای افتتاح و کلنگزنی پروژههای عمرانی، اقتصادی و فرهنگی در استان خبر داد.
به گفته وی، مجموع اعتبار این پروژهها ۱۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این پروژهها نماد حرکت رو به جلو و توسعه پایدار استان در سایه انقلاب اسلامی هستند.
وی یادآور شد: در حوزه عمرانی، ۶۲۴ پروژه با اعتبار ۱۱ هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان افتتاح و کلنگزنی میشود. از این تعداد، ۴۷۱ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان افتتاحی و ۱۵۳ پروژه با اعتبار ۸ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان کلنگزنی خواهند شد.
رحمانی از دو پروژه مهم کلنگزنی خبر داد؛ اتصال قطعه اول آزادراه شیراز-اصفهان به طول ۱۰ کیلومتر و سامانه انتقال آب سد تنگ سرخ، که مجموعاً پنج هزار میلیارد تومان اعتبار دارند.
وی همچنین به توزیع پروژهها در شهرستانها اشاره کرد و گفت: در شهرستان بویراحمد، ۱۱۱ پروژه، در شهرستان کهگیلویه، ۱۰۳ پروژه، در شهرستان گچساران، ۶۴ پروژه و در شهرستانهای دیگر نیز پروژههای مختلف افتتاح و کلنگزنی خواهند شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در حوزه اقتصادی، ۴۹ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که در تمامی شهرستانهای استان توزیع شده است.
وی همچنین به پروژههای افتتاحی و کلنگزنی سال گذشته اشاره کرد و افزود: از ابتدای دولت وفاق ملی تاکنون، پروژههایی به ارزش نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری رسیدهاند.
رحمانی در پایان تاکید کرد: با همت مردم و مسئولان، کهگیلویه و بویراحمد وارد چرخه کامل توسعه و پیشرفت پایدار خواهد شد.
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