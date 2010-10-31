به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های "شاید دوست شاید دشمن" با بازی بیژن امکانیان و کمند امیرسلیمانی و "ماه از روی سکو" با بازی محمد کاسبی و سیروس گرجستانی به ترتیب ساعت 3:25 و 22 دوشنبه 10 آبان ماه از شبکه جام جم پخش می‌شود.

سه‌شنبه 11 آبان هم فیلم‌های "راز مهتاب" با نقش‌آفرینی بابک حمیدیان و الهام حمیدی و "به رنگ آسمان" با بازی محمد غفاری و سپند امیرسلیمانی از شبکه جام جم روی آنتن می‌رود. فیلم‌های "یه کوچولو گل" با بازی صدیقه کیانفر، صادق توکلی وشهراد بیدآبادی و "تخت جمشید سر روز ولت" با بازی آتیلا پسیانی، نازلی فراهانی و میلاد کی‌مرام چهارشنبه 12 آبان ماه پخش می‌شود.

پنجشنبه 13 آبان ماه فیلم‌های "روزگار سپری شده" با بازی حبیب دهقان‌نسب، شیرین بینا، سعید پیردوست و الهام حمیدی و "ستاره من" با بازی کیهان ملکی و مرجان محتشم روی آنتن می‌رود. جمعه 14 آبان هم فیلم‌های "هما" با بازی فاطمه گودرزی، همایون ارشادی و حسن پورشیرازی و "در همین نزدیکی" با بازی پرویز پورحسینی، پیام دهکردی و بهناز جعفری پخش می‌شوند.

فیلم‌های "موسیقی زمستانی" با بازی ویشکا آسایش، فرشید زارعی‌فر و هما خاکپاش و "بلوتوث تو روشن کن" با نقش آفرینی علیرضا اوسیوند، عسل بدیعی و صبا کمالی شنبه 15 آبان پخش می‌شود. یکشنبه 16 آبان فیلم "یاد من باش" با بازی جعفر دهقان و فلور نظری و "آخرین گناه" با بازی میرطاهر مظلومی، ابوالفضل پورعرب و شیرین بینا روی آنتن می‌رود.

همچنین قرار است سریال "خوش نشین‌ها" به کارگردانی سعید آقاخانی و با بازی سیروس گرجستانی، حمید لولایی، علی صادقی، مهران رجبی، امیر غفارمنش و مرجانه گلچین که هم اکنون از شبکه سه روی آنتن می‌رود قرار است از شبکه جام جم روزهای سه‌شنبه ساعت 20:20 پخش می‌شود.