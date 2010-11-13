تعیین تعرفه های پزشکی توسط وزارت بهداشت زیرمیزی را تشدید می کند

دکتر محمد جهانگیری در خصوص موضع سازمان نظام پزشکی ایران نسبت به موضوع واگذاری تعیین تعرفه های خدمات درمانی در بخش خصوصی به وزارت بهداشت، به خبرنگار مهر گفت: طبق بررسی سازمان بازرسی کل کشور عملکرد نظام پزشکی در تعیین تعرفه ها و نظارت بر اعمال آنها مثبت بوده است.

وی با عنوان این مطلب که جایگاه نظام پزشکی در بین جامعه پزشکی کشور فقط تعیین تعرفه نیست، افزود: دفاع از حقوق بیمار و ارائه دهنده خدمت از وظایف سازمان نظام پزشکی است.

دبیرکمیته تعیین تعرفه های نظام پزشکی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود تعرفه های نظام پزشکی منجر به تشدید پدیده مزموم زیرمیزی پزشکان شده افزود: تعیین تعرفه هیچ ارتباطی به زیرمیزی در بخش غیردولتی ندارد و دو موضوع متفاوت است.

جهانگیری ادامه داد: مشکل اصلی ما تعیین قیمت واقعی خدمات پزشکی است که این مهم بر عهده سازمان نظام پزشکی نیست.

وی با تاکید بر اینکه 75 درصد پزشکان کمتر از تعرفه های تعیین شده دریافت می کنند و 20 درصد هم تعرفه ها را رعایت می کنند افزود: چرا به خاطر 5 درصد که تعرفه ها را نادیده می گیرند مابقی پزشکان باید قربانی شوند.

قائم مقام معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به اینکه پایین ترین تعرفه خدمات درمانی در بین کشورهای منطقه را داریم، گفت: قطعا واگذاری تعیین تعرفه های نظام پزشکی به وزارت بهداشت منجر به تشدید پدیده زیرمیزی می شود.