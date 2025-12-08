پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از امشب با ورود سامانه بارشی، در برخی نقاط شمالی و مرکزی استان، افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: به تدریج با گسترش فعالیت سامانه بارشی از روز سه شنبه تا اوایل هفته آینده برای اغلب نقاط استان بارش باران گاهی همراه با رگبار و رعد و برق و در برخی ساعات وزش تندباد مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر، از امشب در برخی نقاط شمالی و مرکزی احتمال بارش پراکنده باران، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی تاکید کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، از امشب در فراساحل شمالی و مرکزی گاهی ۴۲ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، در فراساحل شمالی و مرکزی گاهی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.