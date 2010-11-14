سامانه بومی شبکه ناوبری ماهواره ای در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم های تعیین موقعیت و ناوبری ماهواره ای (DGPS) در دو سطح جهانی و منطقه ای در جهان با سرعتی فزاینده در حال گسترش است و کشورهای آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که فناوری این سیستم ها را در اختیار دارند.

از آنجایی که این سیستم ها دقت را محدود به سطح چندین متر کرده است، تعیین موقعیت دقیق به صورت آنی امکان پذیر نیست. این امر موجب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیری به ناوگان های هوایی و دریایی می شود به همین منظور کشورهای سازنده و صاحب فناوری، نرم افزار اصلاح کننده این خطاها را طراحی کردند تا این خطاها را به حداقل برسانند.



ایران برای ناوبری ایمن دریایی خود نیازمند شبکه Beacon DGPS بود که در این راستا سازمان نقشه برداری کشور اقدام به راه اندازی شبکه DGPS به نام سامانه "راهبری خلیج فارس" کرد و در نهایت موفق به ایجاد این سامانه شد در حال حاضر این سامانه مراحل آزمایش را به پایان رسانده است و به زودی افتتاح می شود.

این فناوری ما را در تعیین موقعیت دقیق و ناوبری ایمن با استفاده از سیستم های ماهواره ای در آبهای خلیج فارس و دریای عمان توانمند می کند.

پدافند غیر عامل در امر ناوبری، تعیین موقعیت آنی DGPS و RTK در حد دسی متر و نیز ناوبری های زمینی، هوایی و دریایی ایمن از جمله کاربردهای این نرم افزار است علاوه بر آن این نرم افزار در بخشهای دیگری مانند تهیه نقشه های شهری و کاداستر بزرگ مقیاس و دقیق، به روز رسانی نقشه ها در سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و پایش تغییر شکل های پوسته های زمین کاربرد دارد.